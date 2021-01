Microsoft wkrótce poprawi działanie Chrome na Windows 10

Scrollowanie w Chrome będzie płynniejsze

Napisałem kiedyś, że Microsoft to najlepsze, co spotkało Google Chrome i naprawdę tak uważam. Od kiedy gigant z Redmond dołączył do projektu Chromium, przeglądarka internetowa Chrome zaczęła rozwijać się znacznie szybciej, niż miało to miejsce wcześniej. Dość powiedzieć, że na przestrzeni dwunastu miesięcy od listopada 2019 do listopada 2020 roku zespół 161 programistów odpowiedzialnych za rozwój przeglądarki Edge brał udział w aż 1835 commitach związanych z projektem Chromium. Teraz Microsoft pracuje nad kolejnym usprawnieniem Chromium, które poprawi działanie Chrome.Chrome ma od dłuższego czasu problem z "rwanym" przewijaniem stron, którego nie da się pozbyć na niektórych witrynach internetowych. Za sprawą tej przypadłości użytkownicy narzędzia od Google mają wrażenie, że coś jest nie tak z wydajnością ich komputera. Winę tymczasem ponosi aplikacja.Aby rozprawić się z tą irytującą przypadłością w Chrome , Microsoft dodaje obsługę animacji przewijania w stylu EdgeHTML, zwanych "impulsami". Przewijanie w stylu impulsowym aktywuje określony styl animacji przewijania, który nie występuje na innych platformach. Jest bardziej responsywny i płynny nawet wtedy, gdy dokument jest długi i zawiera wiele treści obciążających zarówno procesor, jak i łącze internetowe. Został po raz pierwszy wprowadzony w Microsoft Edge w wersji UWP. Co ważne, animacja w nowych programach nie będzie dokładnie taka sama jak ta w EdgeHTML.