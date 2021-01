Windows 10 z nowym modułem pogody i informacjami drogowymi dla kierowców

Nowy pasek zadań w Windows 10 z ładnym widgetem pogodowym

Jakiś czas temu Microsoft oficjalnie ogłosił, że pracuje nad nowym paskiem zadań w Windows 10 . O tym jak działa i prezentuje się ten jeden z podstawowych elementów interfejsu popularnego OS-u, pisaliśmy 11 stycznia. Dziś chciałbym ponownie uchylić rąbka tajemnicy i przybliżyć Wam kolejne szczegóły na jego temat. Nowość testować już mogą członkowie programu Windows Insider z Dev Channel, więc w nadchodzących dniach należy spodziewać się większej liczby podobnych informacji.Przypominam, że największą z innowacji na pasku zadań stanowi moduł "News and Interests", czyli "Nowości i Zainteresowania", który jest swoistym odpowiednikiem kanału aktualności Google z urządzeń mobilnych z systemem Android. Do tej pory dowiedzieliśmy się chociażby tego, że kanał opiera swoje działanie m.in. o Windows Search i asystenta głosowego Cortana oraz ma za zadanie pokazywać użytkownikom spersonalizowane informacje na różne tematy.Wraz z kompilacją 21292 Microsoft przeniósł kanał wiadomości na jeszcze wyższy poziom, dodając obsługę pełnoprawnego raportu pogodowego. Widget pogodowy został wbudowany w menu wysuwane i aby uzyskać do niego dostęp wystarczyć kliknąć na kafelek pogody. Dzięki temu zaprezentowane zostaną alerty pogodowe aktualizowane na bieżąco w ciągu dnia.