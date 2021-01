Dziesiątki milionów użytkowników WhatsAppa przeszły na Telegram

Telegram bije rekordy popularności

Ludzie nienawidzą być wykorzystywani. Perfekcyjnie udowodniło to zamieszanie związane z aktualizacją regulaminu aplikacji WhatsApp . Użytkownicy zostali poproszeni o udostępnienie informacji o lokalizacji, danych finansowych itd. Nie trzeba było długo czekać na ich reakcję – po prostu usunęli komunikator. Zrobili to na ogromną skalę.Pomimo że Facebook oświadczył wczoraj, że „to nie tak, jak myślicie”, to mleko się już rozlało. Na przestrzeni ostatnich kilku dni przekazywaliśmy Wam na bieżąco wieści o rosnącej popularności programu Signal , a także zaproponowaliśmy szereg alternatyw dla usługi od społecznościowego giganta.Wśród nich znalazł się Telegram – aplikacja zachwalana przez miliony konsumentów (lecz ostatnio wzbudzająca także małe kontrowersje) i przede wszystkim cechująca się względnym bezpieczeństwem danych. Jak się okazuje, jej popularność poszybowała ostatnio we wręcz absurdalnym tempie.Deweloperzy w najnowszym poście na blogu poinformowali o co najmniej. Robi wrażenie, prawda? Większość z nich pochodzi z Azji (38 procent), Europy (27 procent) oraz Ameryki Łacińskiej (21 procent). Oczywiście to nie jest tak, że nagle ludzie odkryli Telegram.Komunikator do tej pory był pobierany przez około 1,5 miliona osób dziennie. Aktualny wzrost jest jednak tak wysoki, że po prostu trzeba go udokumentować. Naprawdę ciekawe jak teraz rozwinie się sytuacja i czy koniec końców użytkownicy zdecydują się na powrót do WhatsAppa.Źródło i foto: Telegram