Ważna styczniowa aktualizacja Windows 10. Sprawdź, czy ją pobrałeś

Patch Tuesday - 12.01.2021

Windows 10 1507 — KB4598231 (OS Build 10240.18818)

Windows 10 1607 — KB4598243 (OS Build 14393.4169)

Windows 10 1703 — KB4599208 (OS Build 15063.2614)

Windows 10 1709 — EOS

Windows 10 1803 — KB4598245 (OS Build 17134.1967)

Windows 10 1809 — KB4598230 (OS Build 17763.1697)

Windows 10 1909 — KB4598229 (OS Build 18363.1316)

Windows 10 2004 i 20H2 — KB4598242 (OS Build 19041.746 i 19042.746)

Co nowego w aktualizacji Windows 10 KB4598242?

"Po zainstalowaniu tej aktualizacji serwery intranetowe oparte na protokole HTTPS nie mogą domyślnie używać serwera proxy użytkownika do wykrywania aktualizacji. Skanowania przy użyciu tych serwerów zakończą się niepowodzeniem, jeśli nie skonfigurowano systemowego serwera proxy na klientach. Jeśli musisz użyć proxy użytkownika, musisz skonfigurować jego zachowanie za pomocą zasady "Zezwalaj na używanie serwera proxy użytkownika, gdy wykrycie przy użyciu systemowego serwera proxy nie powiedzie się". Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, należy również przypinać certyfikat TLS (Transport Layer Security) usług Windows Server Update Services (WSUS) na wszystkich urządzeniach. Ta zmiana nie ma wpływu na użytkowników korzystających z serwerów HTTP WSUS."

Wczoraj był drugi wtorek miesiąca. Wiecie co to oznacza? Tak, Microsoft udostępnił najnowszą aktualizację zbiorczą dla systemów Windows 10. 12 stycznia wydano poprawki dla Windows 10 w wersji 1507 i wszystkich nowszych, z najnowszymi Windows 10 2004 i 20H2 na czele. Dystrybuowane w ramach Patch Tuesday nowości jak zawsze dotyczą głównie kwestii związanych z bezpieczeństwem.Jeżeli korzystacie z systemu Windows 10 w wersji 1507 lub nowszej, po przejściu do Windows Update, Waszym oczom ukaże się nowa aktualizacja - o ile oczywiście nie zainstalowaliście jej już wczoraj. W zależności od wersji OS-u, poprawki mają różne numery:Wszystkie powyższe można zainstalować za pośrednictwem Windows Update lub z katalogu aktualizacji, znajdującego się pod tym adresem Jak już wspomniałem na samym wstępie, łatki wydawane przy okazji Patch Tuesday skupiają się na naprawianiu znanych podatności i luk, wpływających na bezpieczeństwo oprogramowania.W Windows 10 Build 19042.746 naprawiono problemy z bezpieczeństwem kontrolerów gier, klawiatury, myszy, drukarek i kamer zewnętrznych. Producent z Redmond dokonał aktualizacji zabezpieczeń jądra systemu Windows oraz składników Windows Virtualization, Windows Media, Apps and Frameworks i innych podstawowych elementów systemu operacyjnego.Co o najnowszej aktualizacji pisze Microsoft?Niestety, Microsoft nadal testuje poprawkę irytującego błędu systemu Windows 10, który powoduje problemy z hasłami przechowywanymi w Chrome, Edge i innych popularnych aplikacjach. Poprawka jest obecnie dostępna w kanałach beta programu Windows Insider. Zostanie opublikowana najpewniej w lutym lub... później.Źródło: mat. własny, Microsoft