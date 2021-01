Tak wygląda nowe Centrum Akcji w Windows 10. Zmiany na plus

Nowe Centrum Akcji w Windows 10

Rok 2021 będzie rokiem istotnych zmian wizualnych w obrębie systemu Windows 10. Pisaliśmy już na kilka tematów z tym związanych, spośród których Wasze największe zainteresowanie wzbudził bezapelacyjnie nowy pasek zadań . Tym razem za sprawą użytkownika Twittera o pseudonimie Albacore możemy zobaczyć, jak wyglądało będzie nowe Centrum Akcji w Windows 10.Wszystko wskazuje na to, że Centrum Akcji może wkrótce korzystać ze składników interfejsu użytkownika znanych z systemu Windows 10X - wszystko po to, aby ujednolicić szatę graficzną wszystkich produktów Microsoftu. Przypominam, że w Windows 10X omawiany element interfejsu pozwala na dostęp do poszczególnych ustawień i powiadomień w nieco odmienny sposób, niż w Windows 10