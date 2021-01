Przeglądanie sieci przez Chrome będzie bezpieczniejsze

Wszystko dzięki jednej zmianie.

Google Chrome "ostoją bezpieczeństwa"?

Korzystanie z internetu może wiązać się również z przykrymi doświadczeniami. Odwiedzanie niezabezpieczonych lub podejrzanych stron to często sprawdzony przepis na wirusa bądź nieświadome przesłanie wrażliwych informacji osobom trzecim. Google chce zwiększyć bezpieczeństwo przeglądania sieci.Wchodząc na konkretną witrynę możecie dojrzeć na pasku adresui napisu „Bezpieczne” lub „Niezabezpieczone”. To pierwsze oznacza, że połączenie z danym serwisem jest szyfrowane, a co za tym idzie – bezpieczniejsze. Przeglądarka Google Chrome zaczyna próbę uruchomienia strony jednak od protokołu HTTP (chyba że link wpiszemy ręcznie) lecz niedługo ma się to zmienić.W wersji Canary usługi wykryto flagę, która zmienia domyślny wybór na HTTPS. Jeśli więc wpiszemy nawet „instalki.pl”, to. Jeśli jakaś witryna nie obsługuje HTTPS, to protokół HTTP zostanie wymuszony po 3 lub 10 sekundach i dopiero wtedy strona się załaduje.Posunięcie giganta z Moutain View wydaje się logiczne biorąc pod uwagę fakt, że i tak większość stron internetowych oferuje protokół HTTPS. Konieczność krótkiego oczekiwania może zniechęcić użytkowników do przeglądania podejrzanych witryn.Kiedy funkcja trafi do wszystkich? Tego nie wiadomo, lecz zapewne nie prędzej niż za kilka miesięcy.Źródło: Chromium Review 9to5google / Foto. pixabay.com (geralt)