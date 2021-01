Windows 10: programy i funkcje, które warto wyłączyć po instalacji systemu

Raz na jakiś czas w życiu każdego użytkownika komputera osobistego nadchodzi dzień, w którym podejmuje on decyzję o konieczności reinstalacji systemu Windows. Mało kto lubi podejmować się tej czynności, bowiem po jej zakończeniu należy jeszcze zainstalować ulubione programy i pozbyć się programów dostarczanych wraz z oprogramowaniem Microsoftu. Które programy i funkcje warto usunąć z Windows 10 po instalacji systemu? Podpowiadamy!Jeśli nie masz zamiaru korzystać z chmury Microsoftu, dobrym posunięciem będzie odinstalowanie aplikacji OneDrive z Twojego komputera. W przeciwnym razie będzie Cię cyklicznie "atakować" komunikatami i zajmować cenne miejsce na dysku komputera. OneDrive można wyłączyć lub odinstalować. Polecam drugą z opcją - narzędzie da się przecież w dowolnym momencie pobrać na nowo.Kliknij na ikonę lupy obok Menu Start i wpisz "OneDrive".Najedź na ikonę kursorem i z menu po prawej wybierz "Odinstaluj".Odinstaluj program z poziomu menu "Odinstaluj lub zmień program", klikając nań i wybierając opcję "Odinstaluj".Po ponownym uruchomieniu komputera OneDrive zniknie z Twojego systemu.Microsoft dostarcza wraz systemem Windows 10 garść gier. Nie są to jednak przeboje na miarę kultowego Sapera lub Pasjansa, a najzwyklejszy w świecie bloatware. Kliknij w Menu Start i zobacz czy masz zamiar grać w pozycje pokroju Candy Crush Friends Saga, Candy Crush Saga lub Cooking Fever. Nie? Nie wahaj się ich usunąć. Wystarczy klikać na poszczególne pozycje prawym przyciskiem myszy i je usuwać.

Źródło: mat. własny

3. Wyłącz wyświetlanie reklam w Menu Start

4. Usuń zbędne kafelki

5. Skasuj Notatnik, Paint i WordPad... i coś ekstra?

Jak usunąć funkcje opcjonalne?

Dostawca WMI SNMP

Internet Explorer 11

Microsoft Paint

Narzędzia graficzne

Notatnik

Odbiornik RIP

Program Windows Media Player

Protokół IrDA (podczerwień)

Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol)

Rejestrator kroków

Rozpoznawanie twarzy przez funkcję Windows Hello

Serwer OpenSSH

Sterownik narzędzia do tworzenia pakietów MSIX

Sterownik sieci Web firmy Microsoft

WordPad

Wyświetlacz bezprzewodowy

Zarządzanie magazynem systemu Windows

Zestaw administracyjny menadżera połączeń RAS

Zestaw narzędzi usług EMS i SAC dla systemu Windows 10

Tak, w Menu Start prezentowane są reklamy. Microsoft nazywa je bardzo zgrabnie mianem "sugestii". Być może nie życzysz sobie, aby Twój komputer pełnił funkcję darmowej przestrzeni reklamowej dla partnerów giganta z Redmond. W takim wypadku, musisz coś z tym zrobić.Wpisz "Pokazuj okazjonalnie sugestie w Menu Start", klikając uprzednio na ikonkę lupki obok Menu Start.Źródło: mat. własnyPrzesuń suwak na pozycję nieaktywną obok "Pokazuj okazjonalnie sugestie w Menu Start".Źródło: mat. własnyOto zmiana kosmetyczna, ale jakże istotna dla estetów i osób, które pragną dostosowywać oprogramowanie do ich indywidualnych potrzeb. Zdumiewająco małe grono użytkowników systemu Windows 10 zdaje sobie sprawę z tego, że kafelki z Menu Start można reorganizować. Jedną z opcji jest opcja "zmień rozmiar", a inną... "Odepnij z obszaru startowego". Możesz usunąć wszystkie niepożądane kafelki z tego elementu interfejsu. Ja zostawiłem jedynie powiększony widget pogodowy. Dlaczego by nie?Źródło: mat. własnyWraz z aktualizacją Windows 10 20H1 (2004) firma Microsoft udostępniła nową, przydatną funkcję systemową. Wciąż nie każdy o niej wie, ale każdy zechciałby z pewnością móc z niej skorzystać. Mowa o sekcji "Funkcje opcjonalne", która pozwala usunąć z systemu preinstalowane składniki, których wcześniej nie dało się usunąć. Przykład? Dzięki niej da się skasować z Windows 10 m.in. Notatnik, WordPad oraz klasyczną wersję programu Paint. Jeśli ktoś korzysta z aplikacji NotePad++, Word oraz chociażby Paint3D, to wcześniej wymienione programy są dla niego zbyteczne.Kliknij na ikonę lupy obok Menu Start i wpisz "Dodaj funkcję opcjonalną". Logiczne, wiem. ;)Źródło: mat. własnyZ listy zatytułowanej "Zainstalowane funkcje" usuwaj niepożądane składniki systemowe. By to zrobić kliknij na nazwę danego składnika, a następnie wybierz "Odinstaluj".Źródło: mat. własnyKtóre funkcje opcjonalne warto usunąć? Ja pozbyłem się całego zatrzęsienia czcionek dodatkowych oraz następujących elementów:Warto wiedzieć, że każdą z odinstalowanych funkcji z łatwością przywrócisz, klikając uprzednio na przycisk "Dodaj funkcję".Źródło: mat. własnyZnacie inne funkcje lub programy, które warto i można bezpiecznie odinstalować? Oczywiście wiele osób zechce wyłączyć telemetrię, ale to temat na zupełnie inny tekst.Źródło: mat. własny