Pierwszy kraj sprzeciwił się nowej polityce prywatności WhatsApp

Turcja vs WhatsApp

Komunikator WhatsApp jest narzędziem, z którego na całym świecie korzystają ponad 2 miliardy osób. W ostatnim czasie wzbudziło ono ogromne kontrowersje, z racji zmiany polityki prywatności. Właściciele aplikacji poinformowali, że użytkownicy WhatsApp przymusowo przekażą swoje dane Facebookowi . Spowodowało to publiczną debatę na temat prywatności danych przetwarzanych przez takie programy oraz doprowadziło do pojawienia głosów oburzenia nie tylko po stronie użytkowników, ale nawet rządów państw. Wprowadzenia nowej polityki prywatności WhatsApp, której wdrożenie planowane jest 8 lutego 2021 roku, zakazała właśnie Turcja.Turecka agencja informacyjna Anadolu Agency donosi, iż Urząd ds. Konkurencji w Turcji rozpoczął w poniedziałek 11 stycznia dochodzenie przeciwko Facebookowi i WhatsApp. Organ przyjrzy się legalności oraz zasadności transferu danych pomiędzy platformami. Jednocześnie, regulatorzy zakazali wprowadzenia nowych zapisów w polityce prywatności, które miałyby umożliwić Facebookowi pozyskanie danych z WhatsApp. Co to oznacza w praktyce?