LG zaprezentowało smartfon z rozwijanym ekranem

Nadchodzi rewolucja?





Rozwijany ekran? Brzmi ciekawie

Źródło: LG

Ostatnimi czasy mamy do czynienia z coraz śmielszymi próbami eksperymentowania jeśli chodzi o zrewolucjonizowanie sposobu korzystania ze smartfonów. Zaczęło się rzecz jasna od prezentacji licznych składanych modeli urządzeń przez m.in. Samsunga czy Motorolę . Może nie tędy droga?LG to koreański producent, który być może nie jest już na samym szczycie w kwestii sprzedaży, lecz na pewno nie można odmówić mu kreatywności. Przez pewien czas głośno mówiło się o dosyć dziwacznym smartfonie Wing. Nie mam wątpliwości, że będzie się mówić także o dzisiejszym pokazie podczas cyfrowych targów CES 2021.Rozwijane wyświetlacze to technologia, o której słychać od dłuższego czasu, lecz głównie w kontekście telewizorów . Teraz mamy do czynienia z ukazaniem tego rozwiązania również w smartfonach. Mimo że TCL oraz Oppo również wspominały o planach wyprodukowania telefonu z ekranem „rollable”, to LG jako pierwszy producent przedstawił propozycję na materiale wideo nie będącym renderem.Tak naprawdę może nigdy nie trafić do powszechnego obiegu – pozostaje oczekiwać na kolejne informacje od producenta. Przedsięwzięcie jest bowiem częścią planu „Explorer Project”, którego celem jest zabawa nowymi koncepcjami smartfonów.Nie da się jednak ukryć, że ekran wysuwany na specjalnych szynach wygląda naprawdę ciekawie.Źródło i foto: LG (via Android Police