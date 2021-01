Signal stał się najpopularniejszym komunikatorem. Zaskoczenie?

Signal bije rekordy popularności

Facebook strzelił sobie ostatnio w stopę wprowadzając modyfikacje do regulaminu usługi WhatsApp . Użytkownicy zostali zmuszeni do udostępnienia tak prywatnych danych jak m.in. lokalizacja, informacje odnośnie zakupów, finansów czy danych pakietowych. Co z tymi, którzy nie chcą wysyłać takich raportów społecznościowemu gigantowi? Cóż, równie dobrze mogą usunąć komunikator.Na szczęście żyjemy w dość wolnym świecie, gdzie odnaleźć można mnóstwo alternatyw na zaistniałe problemy. Nie inaczej jest i w tym przypadku., która oferuje szyfrowanie na zasadzie end-to-end. Oznacza to, że wszystkie dane są przechowywane wyłącznie na smartfonie nadawcy i odbiorcy.Poza tym Signal oferuje rozszerzone opcje blokowania śledzenia, co z miejsca stawia komunikator wyżej od WhatsAppa jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Baza użytkowników usługi była do tej pory w miarę liczna, ale na pewno nie można było powiedzieć o niej jako ogromnej. To się zmieniło.Konsumenci kochają prywatność. Reakcja na wiadomość o zabraniu jej przez Facebooka jest tego najlepszym dowodem. Już dwa dni temu informowaliśmy Was zresztą o tym, że deweloperzy nie nadążają z weryfikacją nowych użytkowników . Doniesienia te potwierdziły teraz twardsze dowody.W Sklepie Play oraz App Storei pozostawionych ocen. Mowa tu nie o jednym czy dwóch krajach, ale całym świecie. Wyjątkiem nie jest Polska, gdzie komunikator wyprzedził m.in. WhatsAppa, Netflixa czy Vinted.Czy taki stan rzeczy się utrzyma? Trudno powiedzieć i raczej nie ma co przewidywać przyszłości. Jeśli jednak Facebook będzie upierał się przy swoim, to możemy liczyć się z prawdziwą rewolucją na społecznościowym rynku.Źródło: wł. / Foto. Signal