Tak działa nowy pasek zadań w Windows 10. Podoba mi się

7 stycznia informowaliśmy Was, że do systemu Windows 10 zmierza zupełnie nowy pasek zadań . Jeden z podstawowych elementów interfejsu OS-u rozwijanego przez Microsoft zadebiutował właśnie Windows 10 21H2 Build 21286, przeznaczonym dla członków programu Windows Insider. Dzięki temu możemy z bliska rzucić okiem na nowe funkcje. Prawdę powiedziawszy nowości przywodzą na myśl kanał informacyjny Google w systemie Android.Największą z innowacji, które przygotował Microsoft, stanowi moduł o nazwie "News and Interests", czyli "Nowości i zainteresowania". Stanowi on w istocie feed z wiadomościami z całego świata, do którego da się uzyskać dostęp za pomocą dosłownie jednego kliknięcia. Kanał jest "nabudowany" na Windows Search i asystenta Cortana i ma każdego dnia dostarczać nowe, spersonalizowane treści każdemu z użytkowników Windows 10

Funkcja ściśle zintegrowana z Microsoft Edge

Pasek zadań wciąż we wczesnej fazie rozwoju

Kliknięcie w ikonę prognozy pogody powoduje wyświetlenie "feedu" News and Interests. | Źródło: Windows LatestDostęp do sekcji "News and Interests" da się uzyskać po najechaniu kursorem myszy na ikonę pogody na pasku zadań - będzie ona domyślnie włączona w systemie Windows 10. Ponadto, kanał wiadomości nie może zostać usunięty ani całkowicie wyłączony, ponieważ jest wbudowany w powłokę systemu Windows. Usunąć lub ukryć można jedynie ikonę pogody.Jeśli korzystacie z przeglądarki internetowej innej niż Microsoft Edge, a będziecie chcieli czytać wiadomości z "News and Interests", to mam złe wieści. Przeglądarka Microsoftu będzie jedyną, do której przenosiło będzie kliknięcie w dynamicznie generowaną zawartość.Użytkownicy mogą przeglądać strumień informacji, by wyświetlać nagłówki na popularne tematy, takie jak sport, pogoda, rozrywka, polityka i inne. Jeśli nie spodoba Ci się Twój obecny kanał, możesz otworzyć MSN i zmienić preferencje dotyczące prezentowanych treści. Chociaż konto Microsoft nie jest wymagane (a to ci ciekawostka), nadal jest zalecane, aby zapewnić najlepszą zbieżność treści z zainteresowaniami.Tablicę News and Interests i wyświetlane tam treści da się łatwo personalizować. | Źródło: Windows LatestJak widać na powyższym zrzucie ekranu, użytkownik może bezproblemowo dostosować preferencje dotyczące treści, klikając przycisk z trzema kropkami. Da się na przykład wybrać "Więcej podobnych artykułów" lub "Mniej takich artykułów". Istnieje także możliwość kliknięcia przycisk "x", celem szybkiego zamknięcia kafelka wiadomości i zablokowania wszystkich wiadomości od określonego wydawcy.Na publikowane na kanale treści da się reagować za pomocą emoji.Ocenianie treści za pomocą emoji? Proszę bardzo. | Źródło: Windows LatestNa tę chwilę Microsoft eksperymentuje ponoć z co najmniej siedmioma wariantami interfejsu, tablicy z newsami i animacji. Miejmy nadzieję, że nowości pojawią się w Windows 10 jeszcze w tym roku.Źródło: Windows Latest