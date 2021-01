Tapeta z Windows XP. Wideo pokazuje to samo miejsce w 2020 roku

Domyślna tapeta z Windows XP

Windows 10 jak Windows XP

Gdybym zapytał Was o to, z czym kojarzycie system Windows XP, wydaje mi się, że wiele osób powiedziałoby, iż z charakterystycznym tłem pulpitu, przedstawiającym zielone wzgórza, nad którymi widnieje przepiękne niebo. Grafika o nazwie Idylla nie jest dziełem programu komputerowego, a prawdziwym zdjęciem. Chcecie zobaczyć, jak wygląda lokalizacja, w której je zrobiono w 2020 roku?Idylla to rastrowa grafika w formacie BMP dołączana do systemu Windows XP i będąca domyślnym tłem pulpitu w stylu Luna. Przedstawiająca zielone wzgórze i niebieskie niebo z chmurami typu stratocumulus i cirrus fotografia jest dziełem Charlesa O'Rearego. Wykonaną ją w Północnej Kalifornii, dokładnie w tym miejscu . Co ciekawe, zdjęcie było tak dobre i atrakcyjne wizualnie, że nie wymagało zbyt wielkiego retuszu. Microsoft ponoć wykorzystał jedynie kadrowanie i podbił nieco kolory.Jak bardzo zmienił się krajobraz w Sonoma przez ostatnie kilkanaście lat? Pokazują to nie tylko Mapy Google, ale także wideo nagrane w 2020 roku. Zobacz, jak wygląda dziś miejsce, w którym zrobiono kultową fotografię.Historia fotografii z Windows XP jest znana od dłuższego już czasu. Charles O'Rear sprzedał ją jednemu z serwisów ze zdjęciami stockowymi, którego współwłaścicielem był Bill Gates. Wartość odsprzedaży nie została nigdy ujawniona.Jeśli chcesz ustawić sobie tapetę Idylla w Windows 10, kliknij na poniższy obrazek, a odtworzysz go w wysokiej rozdzielczości w nowej karcie. Stamtąd bez problemu pobierzesz go na swój komputer.Źródło: mat. własny, YouTube