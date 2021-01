TOP 5: darmowe rejestratory ekranu dla mac OS

Bezpłatne rejestratory ekranu dla mac OS

Utarło się błędne przekonanie, że wszystkie dobre aplikacje na mac OS i iOS są płatne. Nie jest to prawdą. Nie brakuje darmowych alternatyw dla popularnych, płatnych rozwiązań. W tym artykule skupimy się na temacie rejestratorów ekranu dla mac OS. Masz MacBooka i nie wiesz jak nagrać treści wyświetlane na ekranie? Skorzystaj z jednej z poniższych, bezpłatnych aplikacji. Obsługa większości z nich nie przysporzy Ci najmniejszego kłopotu.Naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że VLC to coś więcej niż tylko doskonały odtwarzacz wideo, bazujący na open-source. To także złożony system, który odtwarza większość treści wizualnych i dźwiękowych, w tym płyt DVD, Audio CD, VCD i obsługuje różne protokoły przesyłania strumieniowego. Tak, dzięki VLC da się także rejestrować ekran. Możliwości są skromne, ale stosunkowo prosta obsługa zachęca do wypróbowania go. Jako jeden z dwóch programów w tym zestawieniu pozwala użytkownikowi streamować treści na żywo w sieci.streaming na żywonagrywanie obrazu z kamerynagrywanie audiozrzuty ekranudodawanie znaków wodnychOtwartoźródłowe oprogramowanie dla mac OS? Proszę bardzo. Znany dobrze stremerom korzystającym z systemu Windows OBS jest dostępny także na komputerach Mac. Jest darmowy i można go użytkować zarówno do nagrywania ekranu, jak i streamowania na żywo. Ten jeden z najlepszych rejestratorów ekranu dla komputerów Mac pozwala nawet na przechwytywanie źródła i urządzenia w czasie rzeczywistym, nadawanie, kodowanie (H264 i AAC) i nagrywanie z opcją zapisywania plików do formatów MP4 lub MLV. Wady? Interfejs może przestraszyć początkującego użytkownika.streaming na żywonagrywanie obrazu z kameryedytowanie wideonagrywanie audiozrzuty ekranudodawanie znaków wodnychQuickTime to chyba najprzyjaźniejszy w obsłudze program w niniejszym zestawieniu. Ten darmowy rejestrator ekranu wykorzystuje elementy sterujące interfejsu, które są podobne do odtwarzacza CD lub DVD. Dzięki temu każdy będzie w stanie sprawnie się nimi posługiwać. Atrakcyjne UI w drobny sposób rekompensuje limitowane możliwości w zakresie nagrywania i edycji. Przypuszczam, że absolutnej większości z Was funkcje oferowane przez QuickTime w zupełności wystarczą, ale jeśli nie... OBS może być lepszym rozwiązaniem.przejrzysty, ładny interfejsintuicyjna obsługanagrywanie obrazu z kameryedytowanie wideonagrywanie audiozrzuty ekranuNajlepszy darmowy rejestrator ekranu dla komputerów Mac? Prawdopodobnie jest nim Apowersoft Screen Recorder, który oferuje zaskakująco wiele w swojej bezpłatnej wersji. W perfekcyjny sposób łączy prostotę obsługi z wieloma funkcjami niedostępnymi u konkurencji. Przykłady? Użytkownik Apowersoft Screen Recorder może na przykład pauzować i wznawiać proces nagrywania obrazu, która to opcja nie jest dostępna chyba w żadnym innym bezpłatnym programie tego rodzaju na mac OS. Korzystając z tego rozwiązania docenicie możliwość dogrywania dźwięku z mikrofonu i jego synchronizację z zapisywanym wideo.mnogość praktycznych opcjiprzydatna funkcja pauzowania nagrańopcja automatycznego nagrywania według harmonogramuintuicyjna obsługanagrywanie obrazu z kameryedytowanie wideonagrywanie audiozrzuty ekranuMonosnap reklamuje się jako edytor zrzutów ekranu, ale jego możliwości są znacznie większe. Aplikacja pozwala nagrywać cały ekran lub jego wycinek i zapisywać później nagrania do formatu MP4 lub GIF. Nic nie stoi na przeszkodzie aby edytować zarejestrowany materiał, na przykład poprzez przycinanie. Program oferuje funkcję eksponowania kliknięć oraz wskazywania detali na nagranych filmach. Przydatna jest opcja wymazywania (blurowania) prywatnych informacji oraz szybkiego wgrywania filmów na YouTube lub do chmury Monosnap, gdzie na użytkownika czeka 2 GB przestrzeni na dane. Wersja darmowa wystarczy Ci do pełni szczęścia, zaufaj mi.mnogość praktycznych opcjifunkcja wskazywania detali na filmachprzydatna opcja blurowania przydatnych informacjiintuicyjna obsługanagrywanie obrazu z kameryedytowanie wideonagrywanie audiozrzuty ekranuZnasz inne darmowe programy do nagrywania ekranu na mac OS, które chciałbyś polecić innym? Pochwal się nimi w komentarzach. A może używałeś którąś z powyższych aplikacji i nie byłeś zadowolony z jej działania? Nie wahaj się, by wyrazić swoją niechęć.Źródło: mat. własny