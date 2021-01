Komputer z Windows 10 się restartuje? Microsoft ma rozwiązanie

Znikające hasła w Windows 10 także zostaną naprawione

Windows 10 napotkał problem... nikt nie chce widzieć takiego komunikatu na swoim komputerze. | Źródło: Windows LatestWszystko wskazuje na to, że krąg osób doświadczających wzmiankowanej wyżej usterki jest stosunkowo wąski. Mimo to, Microsoft stosowną poprawkę opracował i dołączy ją do najnowszej paczki aktualizacji, które zostaną udostępnione w drugi wtorek tego miesiąca, czyli 12 grudnia.Oprócz naprawy błędu związanego z wymuszonym ponownym uruchomieniem systemu, firma Microsoft zaczęła również wdrażać poprawkę dotyczącą problemu, który prowadzi do kasowania haseł w Windows 10 . Przypominam, że na niektórych konfiguracjach system Windows 10 automatycznie usuwa sesje logowania w aplikacjach i witrynach internetowych po ponownym uruchomieniu komputera.Źródło: Microsoft