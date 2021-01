Masz Xiaomi Mi Band? Dzięki tej aplikacji zyskasz dodatkowe funkcje

1. Instalacja + synchronizacja opaski

2. Wersja darmowa

3. Wersja PRO

4. Czy warto?

Inteligentne opaski od Xiaomi są w Polsce niezwykle popularne. Oferują bowiem naprawdę sporo funkcji za przystępną cenę. Nic dziwnego więc, że, a co za tym idzie – udało się jej zgromadzić dosyć pokaźną grupę kreatywnych użytkowników. Decydują się oni na tworzenie nieoficjalnych aplikacji, które nie tylko uprzyjemniają korzystanie z urządzeń od chińskiego producenta, ale także poszerzają ich oprogramowanie o dodatkowe opcje.O kilku takich usługach zresztą już pisaliśmy na łamach naszej strony. Przygotowaliśmy chociażby. Jeśli szukacie kompleksowego przewodnika po tym (pozornie) zawiłym procesie – a przy okazji chcecie poprawić nieco wygląd sprzętu – to serdecznie zapraszamy do lektury!Dziś jednak chcielibyśmy przedstawić Wam aplikację, za którą odpowiedzialni są deweloperzy z OneZeroBit. Jak łatwo wywnioskować z samej nazwy – program pozwala na aktywację dodatkowych funkcji we wszystkich wariantach opaski od Xiaomi. Warto mieć jednak na uwadze, że ze względu na ograniczenia starszych modeli – niektóre funkcjonalności będą dostępne wyłącznie dla posiadaczy „czwórki” oraz „piątki”.Zanim przejdziemy do najciekawszych dostępnych opcji (tych jest ogrom, więc skupimy się na tych faktycznie wpływających na komfort użytkowania Mi Banda), to nie sposób zaznaczyć kilku kwestii. Przede wszystkim –. Mowa wyłącznie o nieco rozszerzonych danych snu/tętna/treningów/stresu.Oczywiście część osób może być z tych dodatków zadowolona, jednakże. Została ona wyceniona na(za dodatkowe 9,99 złotych można aktywować dostęp do opcji kompleksowego transportu danych do usług firm trzecich). Za tę kwotę otrzymujemy naprawdę sporo nieoczywistych funkcji. Niestety – płatny wariant posiada kilka zupełnie nieintuicyjnych rozwiązań, o których rzecz jasna także wspomnimy. Po lekturze tego wpisu powinniście być pewni czy usługa jest dla Was czy może zadowolicie się tym, co proponuje oficjalny program Mi Fit.Okej, to zaczynamy!Przygodę z „Notify for Mi Band: Get new features” należy rozpocząć – jakżeby inaczej – od jej pobrania. Możecie to zrobić chociażby z poziomu naszej bazy aplikacji . Po zainstalowaniu przechodzimy do synchronizacji aplikacji z naszą opaską.Po uruchomieniu usługi zostaniemy poproszeni o pozwolenie na uzyskiwanie dostępu do informacji o lokalizacji urządzenia (w celu pobierania danych o np. pogodzie), na co oczywiście możemy przyzwolić lub nie. Następnie przyjdzie pora na powiązanie naszej opaski. Jeśli jest ona już sparowana z Bluetooth, to oprogramowanie wykryje ją automatycznie.Po otrzymaniu powiadomienia o pomyślnym znalezieniu opaski należy wybrać czy mamy na naszym smartfonie zainstalowaną aplikację Mi Fit.Inaczej ma się sprawa ze zhackowanym wariantem Mi Banda. Wtedy należy podać specjalny klucz autoryzujący, lecz tego rozwiązania nie polecamy.„Notify” poprosi nas potem o wybór opcji, do których chcemy, by miała dostęp. Całą ich listę możecie zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu.Potem pozostaje jedynieo informacje pokroju płci, daty urodzenia, wzrostu oraz wagi. Deweloperzy zalecają ustawić te same dane, co zapisane są w oficjalnej aplikacji Mi Fit, aby uniknąć jakichkolwiek konfliktów między aplikacjami.Ostatnim elementem będzie. Warto zaznaczyć, że po każdej aktualizacji usługi należy włączać ten dostęp ponownie (ze względu na problemy Androida na wielu urządzeniach).Synchronizacja danych powinna się rozpocząć (proces widoczny u dołu interfejsu). Jeśli na tym etapie wystąpią problemy, to należy kliknąć w menu rozwijane po lewej stronie i kliknąć ikonę Bluetooth. Wtedy synchronizacja się powtórzy.Tyle! Teraz możemy przejść do faktycznych funkcjonalności.Jeśli już teraz jesteście pewni, że nie zamierzacie płacić za wariant PRO, to koniecznie przeczytajcie poniższe kilka akapitów. Skupimy się w nich na prezentacji podstawowych funkcji aplikacji, które są dostępne zupełnie za darmo.Przede wszystkim „Notify” udostępnia. Mowa tu o liczbie kroków, spalonych kalorii czy godzinach oraz jakości snu. Wszystko to znajdziecie na ekranie głównym, wraz z przejrzystym diagramem kołowym przedstawiającym postęp w wyznaczonych celach.Opcja ta jest nieco lepiej widoczna, aniżeli w Mi Fit, więc należy uznać to za niepodważalną zaletę. Oczywiście nie zabrakło odpowiedniego wykresu ukazującego pracę naszego serca na przestrzeni dnia/tygodnia/miesiąca/roku.Jeśli nie rozstajecie się z opaską, to świetnym rozwiązaniem będzie(Snapchat, Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram itd.). Oprogramowanie za pomocą delikatnej wibracji (można regulować jej czas trwania oraz natężenie) poinformuje o notyfikacji, a na ekranie Mi Banda pojawi się tekst np. wysłanej do nas wiadomości.Aplikacja oferuje równieżoraz ośmiu inteligentnych powiadomień (np. o wybudzeniu się z krótkiej drzemki). Ta opcja także jest dosyć niewygodnie umiejscowiona w Mi Fit, więc przez „Notify” budzik ustawia się po prostu przyjemniej i szybciej.Z poziomu „Notify” bez problemu zmienicie również język opaski, a także. Dzięki temu dostęp do najczęściej używanych funkcji stanie się prostszy i nie będzie trzeba długo przesuwać palcem po ekranie. Dodatkowo ustawić można również pogodę.Warto nadmienić, że. Nie trzeba więc pobierać dodatkowych aplikacji, gdyż „Notify” oferuje tak naprawdę całą bazę Amazfitwaches.com, gdzie znajdują się dziesiątki tysięcy przyjemnych dla oka grafik. Każdy znajdzie więc coś dla siebie. Dla chętnych istnieje także opcja wgrania pliku z aktualizacją systemową.Darmowe jest także. W ten sposób możemy sprawniej aktualizować dane o naszej wadze lub śledzić postępy w treningach.To wszystkie główne funkcje „Notify” dostępne w bezpłatnym wariancie. Dla wielu osób będą one z pewnością wystarczające. Jeśli jednak lubicie „się pobawić” i lubicie drobne usprawnienia, to zapraszamy do zapoznania się z dodatkami oferowanymi w wersji PRO.Przed zakupem warto przejrzeć wszystkie zakładki aplikacji., więc szybkie zerknięcie okiem już rozjaśni nieco sytuację. Z pewnością już zauważyliście, że opcji kryjących się za paywallem jest… sporo. Większość z nich to zwykłe ciekawostki, lecz w tym gronie znajdują się naprawdę intrygujące dodatki.Warto zwrócić chociażby uwagę na. W ich obrębie pojawiły się liczne możliwości personalizacji celów czy alertów. Za przykład niech posłuży czujnik tętna. Bez problemu jesteśmy w stanie wymusić wibracje opaski (lub je wyłączyć) w momencie, kiedy wskaźnik pomiaru okaże się zbyt niski lub wysoki.Sekcja snu także jest w wersji PRO o wiele bardziej rozwinięta. Aktywować można np., monitorować tętno w nocy, wybrać pomiar analizy snu (od niedokładnego po bardzo dokładny), a także zsynchronizować wszystkie dane z Google Fit. Co ciekawe, w beta testach znajduje się również wykrywanie lunatykowania czy opcja analizy całego dnia. Personalizowanie parametrów obejmuje także uwzględnianie minut przebudzenia w szczegółowych statystykach. Do wyboru, do koloru.Osoby wykonujące regularne treningi także nie będą zawiedzione. Przez „Notify”. Wyświetlą się więc pomiary kroków, tętna, kalorii oraz przebytej trasy mierzonej przez GPS.Rozbudowane statystyki brzmią naprawdę przyjemnie, lecz czas rzucić okiem na zupełnie nowe funkcjonalności. Najciekawsza wydaje się. Na czym to polega? Z poziomu sekcji „Przycisk powiadomienia” w „Notify” jesteśmy w stanie ustawić niestandardowe czynności, które będą aktywowane po kliknięciu w ikony sterowania muzyką na opasce.Oznacza to, żelub zostać wykonane zdjęcie tylną kamerą. Szczerze mówiąc… te funkcje nie mają sensu. Osobiście próbowałem kilka razy je aktywować i udało mi się to naprawdę rzadko. Poza tym – całość jest zupełnie nieintuicyjna i zajmuje mnóstwo czasu. Wyobrażacie sobie przechodzić w opasce do zakładki sterowania muzyką, by chociażby włączyć lampę błyskową. No właśnie. Wszystkie możliwe do ustawienia akcje da się wykonać prościej i szybciej normalną drogą. Już nie mówiąc o korzystaniu „ze skrótu” podczas biegu lub po prostu bycia w ruchu. Przypominamy, że mówimy o płatnej opcji –. Do skorzystanie z tychże dobrodziejstw należy także wyłączyć dostęp Mi Fit do powiadomień.Istnieją także inne opcje tego typu nieco lepiej zaimplementowane. Mowa chociażby o. Jeśli otrzymamy wiadomość na np. Messengera, to możemy ustawić, że po kliknięciu na ekranie muzyki ikony „Odtwarzanie/Pauza” wyśle się określona odpowiedź. To akurat działa i może przydać się w wielu sytuacjach.Przyjemnym rozwiązaniem jest także ustawienia spersonalizowanych notyfikacji przychodzących od określonych osób. Jeśli więc chcemy, by np. wibracja trwała dłużej gdy napisze do nas mama, to nic nie stoi na przeszkodzie by to zmienić. To samo tyczy się nadawania nazw kontaktom.W płatnym wariancie. Dzięki temu nasze drzemki czy zaplanowane wydarzenia będą poprzedzane wibracją oraz powiadomieniem wewnątrz aplikacji. Super!Funkcją, która mnie autentycznie rozbawiła jest ta pozwalająca na udostępnienie poglądu ekranu naszego smartfona na wyświetlaczu opaski. Wyobrażacie to sobie? Oczywiście opcja na niewiele się przyda, gdyż po transporcie widoku… nic praktycznie nie widać. Wszystko rzecz jasna z powodu niezwykle małej przekątnej powierzchni Mi Banda.Ekran opaski jest jednak wysokiej jakości, więc. Jest ono co prawda niezwykle ograniczone, ale naprawdę przydatne. Chodzi o to, że do aplikacji eksportować możemy dowolne zdjęcie z galerii, a następnie dodać do niego informacje o aktualnej godzinie. Dzięki temu opaska stanie się nieco bardziej „nasza”. Nic nie stoi na przeszkodzie by pobrać z sieci interesującą nas grafikę i ustawić ją jako watchface. Świetna funkcja., synchronizacja z Google Fit, widżety na ekran główny smartfona, wyłączenie powiadomień z wybranych aplikacji czy wsparcie dla Map czy asystenta głosowego Alexa. Pomniejszych usprawnień jest oczywiście o wiele więcej (nowe są nieustannie dodawane w poszczególnych aktualizacjach), lecz nie sposób zawrzeć ich wszystkich w tym artykule.Przypominamy, że dostęp do wariantu PRO aplikacji „Notify” kosztuje jednorazowo 14,99 złotych.Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Mogę wypowiedzieć się tylko za siebie, więc sprawdzenie usługi na własnej skórze będzie z pewnością będzie lepszym rozwiązaniem.Jeśli służy Wam jako ozdoba na ręce i pomaga w liczeniu kroków i przejechanych kilometrów na rowerze… to ewentualnie możecie pobrać aplikację w jej darmowym wydaniu. Na pewno nie polecam wtedy inwestowania w PRO, bo po prostu nie skorzystacie z praktycznie żadnych dodatkowych funkcji.Jeśli jednak jesteście osobami, które lubią wyciskać z inteligentnych urządzeń ostatnie poty, to. Dostęp do niego nie kosztuje majątku, a może uprzyjemnić Wam korzystanie z Mi Banda. Mowa bowiem o rozwinięciu pomiaru parametrów czy opcjom, których próżno szukać w Mi Fit.Należy jednak pamiętać o zaletach i wadach aplikacji „Notify”. Jest ona naprawdę przystępna jeśli chodzi o podstawowe możliwości. Wartości przebytych kilometrów, dane o śnie i tętnie odczytacie bez problemu i to wszystko jest nawet lepiej opisane niż w Mi Fit. Reszta jest jednak nieintuicyjna. Dostrzeżenie wszystkich dostępnych opcji graniczy z cudem, gdyż część z nich (i to płatnych) ukryta jest w niezrozumiałym gąszczu zakładek i ustawień. Dotarcie do nich wymaga czasu i cierpliwości.Kilka razy musiałem ponownie synchronizować opaskę, by wywołać konkretną akcję. Zmiany dokonane w „Notify” także często trafiają do opaski ze sporym opóźnieniem. Czasami można odnieść wrażenie, że dane usprawnienie nie zostało włączone. Co prawda regularnie udostępniane są łatki poprawiające poszczególne błędy, lecz do ideału daleko.Podczas dwóch dni testów zauważyłem także. Wygląda na to, że nieoficjalna aplikacja ma nieco problemów z synchronizacją – tego typu problemy zapewne są już znane deweloperom. Pozostaje wyłącznie czekać na ich rozwiązanie.Jeśli Wam to nie przeszkadza i chcecie urozmaicić sobie przygodę z Mi Bandem, to. Może przypadnie Wam do gustu. Jeśli jednak macie wątpliwości, to chętnie odpowiem na wszystkie drażniące pytania w sekcji komentarzy. Przynajmniej spróbuję.Źródło i foto: wł.