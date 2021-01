Firefox 86 wyłączy jedną z bardziej problematycznych funkcji przeglądarki

Z każdą kolejną aktualizacją Firefox staje się przeglądarką coraz przyjemniejszą w użytkowaniu. Niemniej, wciąż posiada ona funkcję, która może powodować wiele problemów, a z której w innych przeglądarkach zrezygnowano już dawno. Na szczęście, podobną decyzję w końcu podjęła też Mozilla.W Firefoxie, aby cofnąć się do poprzednio odwiedzonej strony, można nie tylko kliknąć kursorem w element interfejsu, ale również nacisnąć na klawiaturze klawisz Backspace. Z jednej strony to dobrze, że taką akcję można wykonać za pośrednictwem klawiatury, jednak z drugiej fakt, że wystarczy do tego wciśnięcie do tego jedno klawisza, sprawia, że łatwo wykonać ją przez przypadek.Jak informuje Mozilla, firma odpowiadająca za przeglądarkę, każdego miesiąca użytkownicy Firefoxa korzystają z klawisza Backspace w sumie 40 milionów razy. To niemała liczba, a kto wie, ile spośród tych przyciśnięć było przypadkowych. Takie przypadkowe wciśnięcie klawisza Backspace mogło kończyć się często nie tylko frustracją ze strony użytkownika, ale również utratą cennych danych.

Klawisz Backspace. | Źródło: Canva Pro

Mozilla Firefox 86 niesie zmiany

Mozilla wreszcie zdała sobie sprawę z tego, że klawisz Backspace może powodować wśród użytkowników Firefoxa czystą irytację. Dlatego, jak odkrył serwis TechDows, firma niebawem przypisaną mu funkcję wyłączy, a stanie się to w aktualizacji o numerze 86.Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli należycie do osób, które lubią w Firefoxie korzystać z klawisza Backspace w celu powracania do poprzednich stron internetowych, będziecie mogli tę funkcję ponownie włączyć. To powiedziawszy, domyślnie będzie przypisany do niej nie klawisz Backspace, a skrót klawiaturowy „Alt + ←”. Mozilla pozwoli na ponowne przypisanie do omawianej funkcji klawisza Backspace, jednakże trzeba to będzie zrobić z poziomu flag.Firefox 86 ma zadebiutować już 23 lutego. Gdy tylko do tego dojdzie, z pewnością Was o tym poinformujemy. Wówczas omówimy też wszystkie zmiany, które nowa wersja przeglądarki internetowej wprowadzi.Pamiętajcie, że przeglądarkę Mozilla Firefox możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: TechDows , fot. tyt. Canva