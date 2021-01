6 trików w Zoom, które powinieneś znać

2. Zmień tło za pomocą kilku kliknięć

Jak ustawić tło na Zoom?

3. Wykorzystuj klawisz spacji

4. Poznaj podstawowe skróty klawiszowe

Alt + A - wycisza lub włącza dźwięk

- wycisza lub włącza dźwięk Alt + M - wycisza lub włącza dźwięk dla wszystkich prócz gospodarza (jeśli jesteś prowadzącym)

- wycisza lub włącza dźwięk dla wszystkich prócz gospodarza (jeśli jesteś prowadzącym) Alt + T - pauzuje udostępnianie ekranu

- pauzuje udostępnianie ekranu Alt + R - włącza lub zatrzymuje lokalne nagrywanie

- włącza lub zatrzymuje lokalne nagrywanie Alt + P - pauzuje lub wznawia nagrywanie

- pauzuje lub wznawia nagrywanie Alt + F - włącza lub wyłącza pełny ekran

- włącza lub wyłącza pełny ekran Alt + Y - aktywuje funkcję podniesienia ręki

- aktywuje funkcję podniesienia ręki Alt + Shit + T - zrzut ekranu chatu

- zrzut ekranu chatu Ctrl + Shift + A - akceptuje połączenie przychodzące

- akceptuje połączenie przychodzące Ctrl + Shift + D - odrzuca połączenie przychodzące

5. Ukryj rozmówców z nieaktywnymi kamerami

6. Zapisz rozmowę, by później do niej wrócić

Skąd pobrać Zoom?

Źródło: mat. własnePrzejdź do zakładki "Audio" i zaznacz opcję "Mute my microphone when joining a meeting".Źródło: mat. własnePrzejdź do zakładki "Video" i zaznacz opcję "Turn off my video when joining a meeting".Źródło: mat. własneVoila, oszczędziłeś sobie potencjalnych kłopotów.Wiecie zapewne jak działa zielony ekran, czyli tak zwany green screen. Jeszcze do niedawna, aby zastąpić otoczenie w obiektywie kamery należało mieć za sobą zielone tło, na które komputer "naklejał" inny obraz. Komunikator Zoom potrafi automatycznie zastąpić wszystko to, co znajduje się za Tobą dowolnym obrazem. Oznacza to, że przed nawiązaniem rozmowy wideo wcale nie musisz naprędce sprzątać swojego otoczenia.Otwórz menu ustawień.Przejdź do zakładki "Background & Filters".Ustaw jeden z proponowanych obrazów tła.Źródło: mat. własneAlternatywnie, możesz kliknąć na ikonkę "+", aby dodać własny obraz tła z dysku swojego komputera.W odtwarzaczach wideo klawisz Spacja pozwala pauzować i ponownie włączać zapauzowane filmy. W komunikatorze Zoom klawisz spacji pełni inną rolę. Naciskając go i przytrzymując w wygodny sposób przełączysz się pomiędzy trybem mikrofonu aktywnego oraz wyciszonego. Ktoś nagle wszedł do pokoju i zaczął mówić coś głupiego? Nie wykonuj nerwowych ruchów - naciśnij i przytrzymaj omawiany tu klawisz, a unikniesz niepotrzebnego zakłopotania.Ile skrótów klawiszowych na Zoom znasz? Zero? Dwa? No, tak przypuszczałem. Naucz się chociaż tych podstawowych - ułatwią Ci działanie. Jakie skróty na Zoom warto znać? Moje propozycje to:Po co masz patrzeć w trakcie rozmowy na listę imion i nazwisk lub avatarów, skoro możesz podziwiać wyłącznie tych rozmówców, którzy postanowili włączyć swoje kamery? Aby to zrobić, musisz wybrać odpowiednią opcję w menu głównym aplikacji.Włącz ustawienia Zoom.Przejdź do zakładki "Video".Na liście znajdź pozycję "Hide non-video participants" i zaznacz ją.Źródło: mat. własneOd teraz będziesz widział na kafelkach wyłącznie tych uczestników rozmowy, którzy włączyli przesyłanie obrazu ze swoich kamerek.Jesteś studentem i miałeś ciężką noc? Prowadzący pozwala nagrywać zdalne wykłady? Zaloguj się na zajęcia, poczekaj na odczytanie listy obecność i zgłoś swoją obecność, włącz nagrywanie ekranu i odpłyń w objęcia Morfeusza. Wideorozmowy można zapisywać, o ile korzystacie z aplikacji na swoich desktopach lub laptopach. Co zrobić, aby aktywować nagrywanie lokalne na Zoom?Włącz ustawienia.Przejdź do zakładki "Recording".Wybierz lokalny folder na dysku, w którym zapisywał będziesz nagrania. Zadbaj o to, aby było na nim dużo wolnego miejsca.Źródło: mat. własneAlternatywnie, zaznacz opcję "Choose a location for recorder files when the meeting ends", by wybrać lokalizację docelową po zakończeniu procesu nagrywania.Jeśli korzystasz z jednego z płatnych planów, zapis spotkania możesz wysłać do chmury, by oszczędzać miejsce na dysku komputera.To oczywiste, odpowiedzią na to pytanie jest baza oprogramowania serwisu Instalki.pl. Skorzystaj z poniższych linków, a pobierzesz Zoom na wybraną przez siebie platformę.Źródło: mat. własny