Microsoft Teams wkrótce uczyni prowadzenie prezentacji przyjemniejszym

Microsoft stale ulepsza swój sieciowy komunikator stworzony z myślą o organizowaniu wirtualnych konferencji czy lekcji - Teams. To dobrze, zwłaszcza że ze względu na sytuację na świecie liczba jego użytkowników stale się zwiększa. Jak się właśnie okazało, już wkrótce program ten ma też zyskać funkcję, która uprzyjemni i ułatwi prowadzenie za jego pośrednictwem prezentacji.Wspomniana funkcja to tak zwany „Widok Dynamiczny” (ang. Dynamic View). Ma on pozwolić w pewnym stopniu na modyfikowanie widocznych zawartości okna aplikacji podczas konferencji, gdy wyświetlane są „dynamiczne treści”, takie jak prezentacje multimedialne. Dokładniej mówiąc, wówczas tak jak zwykle prezentacja będzie zajmować większość ekranu, ale zmiany pozwolą przypiąć ważnych uczestników obok niej. Chodzi na przykład o takich uczestników, którzy przedstawiają prezentację.

Widok Dynamiczny w Teams pozwoli przypiąć wybranych użytkowników obok okna prezentacji. | Źródło: Microsoft

Kolejna mała, ale przydatna zmiana

W tej chwili, gdy w oknie Teams widoczna jest prezentacja, wszyscy uczestnicy wyświetlani są na pasku obok niej lub pod nią, a obrazy z ich kamerek są niesamowicie małe. Dlatego często trudno nadążyć za tym, kto tak właściwie tę prezentację prowadzi. Dynamiczny Widok to zmieni. Co istotne, ten będzie optymalizował treści automatycznie, ale użytkownicy będą mogli modyfikować proponowany układ.Wraz z wprowadzeniem Widoku Dynamicznego gigant z Redmond sprawi też w Teams, że użytkownicy podnoszący rękę oraz ci, którzy w danym momencie mówią, będą lepiej widoczni na tle pozostałych. O tym wszystkim poinformował Remco de Kramer, menedżer do spraw marketingu produktów w Microsofcie.Zgodnie z planami Microsoftu, Widok Dynamiczny oraz inne wymienione funkcje mają zadebiutować w aplikacji Teams w marcu tego roku. Nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się ich doczekać. To dlatego, że korzystam z omawianej aplikacji niemal na co dzień.Pamiętajcie, że aplikację Microsoft Teams możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Microsoft, fot. tyt. Canva