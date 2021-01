5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #218]

Taskito

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,49 zł-25,00 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Intuicyjne w obsłudze narzędzie do planowania zadań i organizacji codziennych obowiązków. Wprowadzane przez nas informacje wyświetlane są na osi czasu, co ułatwia szybki przegląd najbliższych dni. Poza klasycznymi listami zadań możemy także tworzyć regularne przypomnienia czy większe projekty z długoterminowymi celami (możemy w nich śledzić postępy).Dodatkowym atutem jest możliwość eksportowania danych do zewnętrznego pliku oraz integracja z kalendarzem Google.