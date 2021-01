TikTok usuwa filmy z Donaldem Trumpem

TikTok: Donald Trump na cenzurowanym

Rok 2021 dopiero co się zaczął, a na świecie mamy prawdziwe zatrzęsienie - przynajmniej jeśli chodzi o amerykańską sferę polityczną. Zdjęcia z Kapitolu podbijają i podburzają internet, a największe portale społecznościowe niezbyt grzecznie pokazują jak bardzo nie chcą u siebie Donalda Trumpa (a on nadal nie chce chińskich firm ).Twitter, Facebook, YouTube, Twitch – te platformy praktycznie w jednym momencie ogłosiły, iż na ich podwórku nie ma miejsca na naruszanie zasad zapisanych w regulaminie., a jego profile zniknęły na co najmniej dwa tygodnie.Zniknęły praktycznie wszystkie filmy prezentujące przemówienie Donalda Trumpa oraz nagrania z zamieszek. Firma ByteDance stawia sprawę jasno i stwierdza, iż na platformie nie ma miejsca na przemoc, a „wszystkie treści mające na celu podżeganie, gloryfikowanie lub promowanie przemocy stanowią przykład naruszenia naszych wytycznych".Zablokowano także najpopularniejsze hasztagi powiązane ze „szturmem na Kapitol".Oczywiście materiały przekazujące obiektywne informacje wciąż będą dostępne na TikToku. Działanie koncernu ma nieco cel prewencyjny, by ograniczyć ogrom dezinformacji. Można by powiedzieć, że karma wraca. Trump chciał zbanować TikToka, to teraz TikTok próbuje zbanować jego.