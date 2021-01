Mapy Google z opcją zmiany języka. Nareszcie!

Mapy Google stają się niezależne od ustawienia systemowego

System Android personalizować można na wiele sposobów. Jednym z nich jest pozornie nic nie znacząca. Niestety ma ona jeden poważny minus, gdyż wpływa także na domyślny język wielu zainstalowanych aplikacji. Część osób zapewne chciałaby móc zadecydować w ten sposób o każdym programie z osobna. Nie jest to jednak możliwe.Na szczęście Google postanowiło zareagować na problem i wprowadzić stosowną aktualizację do Map . Jak się okazuje, u użytkowników na całym świecie pojawiła się. Wystarczy kliknąć w ikonę naszego profilu oraz wybrać „Ustawienia”. Na samej górze powinna widnieć już świeżo dodana opcja.Osobiście u siebie jeszcze jej nie widzę. Jeśli macie podobny kłopot, to zapewne wystarczy uzbroić się w cierpliwość i poczekać kilka dni. Warto zaznaczyć, że opcja zadebiutowała już miesiąc temu w Indiach. Dopiero teraz Google zdecydowało się na rozszerzenie dostępności o wszystkie obsługiwane rynki., więc wybór jest spory. Nowość może przydać się w kilku sytuacjach. Przede wszystkim ktoś może po prostu chcieć mieć Androida np. po angielsku, a Mapy po chociażby arabsku. Działa to także w drugą stronę.Osoby odwiedzające kraje obcojęzyczne mają teraz łatwiej, gdyż mogąi nie muszą już specjalnie przestawiać całego Androida na np. japoński. Opcja jest więc naprawdę przydatna!Warto zaznaczyć, że po zmianie języka Mapy uruchomią się ponownie i cały proces może chwilę potrwać. Wszystko dlatego, iż aplikacja musi w tle pobrać wszystkie dane.Źródło: 9to5google / Foto. Google