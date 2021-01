Od soboty rano WhatsApp będzie płatny? Użytkownicy wysyłają sobie kłamliwy "łańcuszek"

Znowu.

Użytkownicy aplikacji WhatsApp masowo przesyłają sobie informację o wprowadzeniu opłat w tym popularnym komunikatorze. – To fałszywa wiadomość, bazująca na znanym od dawna mechanizmie łańcuszków – ostrzegają eksperci.Łańcuszek dotyczący WhatsAppa od kilku lat inicjowany jest wraz z początkiem nowego roku. W 2021 roku brzmi on podobnie jak w latach poprzednich:– zachęcają oszuści.– brzmi dalsza część komunikatu.To fałszywa wiadomość, której głównym celem jest wzbudzenie zaniepokojenia użytkowników. Tego typu akcje często jednak „przecierają szlaki” innym, szeroko zakrojonym działaniom, związanym np. z wyłudzaniem danych. Przykładem może być choćby kampania spamowa z 2019 roku, którą wykryli badacze cyberbezpieczeństwa z ESET, także wymierzona w użytkowników komunikatora WhatsApp. Otrzymywali wtedy wiadomość, w której obiecywano 1000 GB darmowego Internetu po kliknięciu w załączony link i wypełnieniu krótkiej ankiety. Oszuści zarabiali na każdym kliknięciu w link zawarty w wiadomości.komentuje Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń ESET.Jednocześnie WhatsApp rzeczywiście wprowadza zmiany, ale są one związane z aktualizacją regulaminu i polityki prywatności. Mają wejść w życie w dniu 8 lutego 2021. Obejmują usługę WhatsApp i sposób przetwarzania danych użytkownika oraz sposób, w jaki firmy mogą używać usług Facebooka do przechowywania czatów WhatsApp i zarządzania nimi. Komunikat o tej aktualizacji i konieczności akceptacji nowego regulaminu użytkownicy otrzymują jednak oficjalnym kanałem, zaraz po uruchomieniu aplikacji, nim rozpoczną korzystanie z niej.Źródło: ESET