Ukryta mapa w smartfonie pokazuje wszystkie miejsca, w których byłeś

Zaskakująco niewielka grupa użytkowników urządzeń z systemem Android ma świadomość tego, jak wiele informacji na temat ich poczynań kolekcjonuje Google. Ba, robi to na wyraźne życzenie konsumentów, którzy nie czytając często komunikatów wyświetlanych na ekranach smartfonów klikają bezrefleksyjnie przycisk "Dalej" lub "Zaakceptuj". Część z Was będzie w kontekście tego zdziwiona faktem, iż istnieje miejsce, w którym rejestrowane są wszystkie Wasze wędrówki i wakacyjne wyjazdy, a nawet zdjęcia z precyzyjnym zapisem lokalizacji, w jakich je zrobiliście. Zaintrygowani?Zezwolenie na wykorzystywanie lokalizacji przez Google pomaga w naprawdę wielu sytuacjach. Bez tego nie byłoby możliwe chociażby korzystanie z arcypraktycznych Map Google, a działanie wielu innych usług, na przykład prognozy pogody, stałoby się znacząco utrudnione. Jeśli korzystasz z aplikacji Zdjęcia Google oraz Map Google, firma z Mountain View wie o Twoich poczynaniach więcej, niż się tego spodziewasz.Nie wyłączyłeś domyślnie włączonej opcji zapisywania fotografii wraz ze znacznikiem ich lokalizacji? Nie pamiętasz jaką opcję wybrałeś? Sprawdź to.Otwórz aplikację Zdjęcia na smartfonie.Źródło: mat. własnyZnajdź na dolnym pasku opcję "Szukaj" i tapnij w nią.Źródło: mat. własnyZnajdź sekcję "Miejsca" i tapnij na "Wyświetl wszystkie".Źródło: mat. własnyW tym momencie przywita Cię komunikat mówiący o tym, że Zdjęcia Google używają informacji o lokalizacji, aby ułatwić porządkowanie i wyszukiwanie zdjęć. Fotografie są pogrupowane według nazw miejscowości? Oznacza to, że korzystasz z omawianej tu funkcji.Źródło: mat. własnyTo samo możesz zweryfikować otwierając Zdjęcia Google w przeglądarce internetowej, a następnie klikając po lewej na "Albumy", "Pokaż wszystkie albumy" i wyszukując folderu "Miejsca" w górnej części ekranu.Analogicznie wygląda kwestia śledzenia historii lokalizacji użytkownika urządzenia z Androidem. Jak sprawdzić swoją historię lokalizacji w Mapach Google?Otwórz witrynę Map Google Kliknij na menu z trzema poziomymi kreskami (tzw. hamburger menu) w lewym górnym rogu ekranu.