Brak pełnego HDMI 2.1 na Linuksie. Kontrowersyjna decyzja HDMI Forum

HDMI Forum wskazuje przyszłe kierunki rozwoju technologii HDMI, opracowuje nowe wersje specyfikacji rzeczonego standardu oraz wspiera interoperacyjność. Właśnie ta organizacja postanowiła jakiś czas temu zamknąć specyfikację, utrudniając tym samym czerpanie pełni benefitów ze standardu HDMI 2.1 osobom korzystającym z otwartoźródłowego oprogramowania Linux. Fundacja X.Org wystosowała apel do HDMI Forum o złagodzenie swojego stanowiska.Specyfikacja HDMI nie jest już publiczna. HDMI Forum zdecydowało, że udostępni ją tylko podmiotom określanym jako "HDMI Adopters", czyli firmom regularnie opłacającym składki. Komplikuje to twórcom open source rozwój wsparcia dla sterowników GPU. Obecne ograniczenia specyfikacji standardu uniemożliwiają implementację wielu zaawansowanych funkcji HDMI, takich jak HDMI 2.1 , w otwartoźródłowych sterownikach graficznych.

Petycja do HDMI Forum

Kabel HDMI. | Źródło: Canva ProSytuacja ta jest główną przeszkodą na drodze ku temu, by technologia FreeSync ze sterownikiem jądra AMDGPU Linux typu open source działała nie tylko z połączeniami DisplayPort, ale także HDMI. Zamknięcie HDMI 2.1 oznacza też brak benefitów w postaci choćby dynamicznego odświeżania (VRR), obsługi ALLM (Auto Low Latency Mode) i 10-bitowego synału 4K60fps bez przycięcia chrominancji.Oczywiście sytuacja dotyczy wszystkich twórców otwartoźródłowego softu, nie tylko zaś osób skupiających swe wysiłki na Linuksie. Można powiedzieć, że "wystarczy wnieść stosowną opłatę", ale twórcy open-source rzadko sięgają do kieszeni po tak znaczące fundusze...Fundacja X.Org zwróciła się do HDMI Forum o zezwolenie przynajmniej na publiczne ujawnienie niektórych informacji o specyfikacji HDMI 2.1, aby w sterownikach open source dla GPU można było legalnie zaimplementować te funkcjonalności.Źródło: Phoronix