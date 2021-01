Linux Mint 20.1 LTS wydany. To idealny system dla starszego komputera

Linux Mint 20.1 - co nowego?

Pobierz i wypróbuj Linux Mint 20.1

Doskonałe informacje dla wszystkich miłośników Linuxa oraz osób szukających sposobu na tchnięcie nowego życia w leciwe komputery. Stabilna wersja Linux Mint 20.1 LTS pojawiła się właśnie w sieci i trafiła już do naszej bazy z oprogramowaniem. Linux Mint to jedna z powszechnie lubianych dystrybucji, które nie tylko wyglądają i działają świetnie, ale też wykazują minimalne zapotrzebowanie na moc obliczeniową komputerów.Linux Mint 20.1 o nazwie kodowej Ulyssa to przede wszystkim najnowsza wersja środowiska graficznego Cinnamon 4.8 i jądro Linux 5.4 z firmware 1.187. Najnowsza wersja środowiska Cinnamon 4.8 działa szybko, zużywa minimalną ilość pamięci RAM i jest świetnie zoptymalizowana pod kątem zawartości w rozdzielczości 4K, oferując o 5% szybsze renderowanie.Linux Mint 20.1 dostarczany jest z ciekawym i przydatnym zestawem aplikacji, pośród których wyróżnia się choćby menadżer Web Apps, pozwalający utworzyć apkę webową z dowolnej strony otwieralnej w przeglądarce internetowej. Ich cechą charakterystyczną jest ich własna ramka okna, co zdaniem deweloperów ma pomóc sprawniej nawigować pomiędzy otwartą zawartością. Poprawę komfortu gwarantuje też sortowanie w wyszukiwarce nie według klucza językowego, a zbieżności z zapytaniem.Innymi praktycznymi nowościami jest narzędzie Hipnotix, czyli odtwarzacz IPTV oferujący wsparcie dla playlist M3u, ale też telewizji oraz wideo na żądanie. Z apką współpracuje domyślny dostawca Free-IPTV, pozwalający za darmo oglądać publicznie dostępne kanały telewizyjne.Menadżer plików Nemo wspiera od teraz opcję zaznaczania plików jako ulubionych poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z listy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na danym obiekcie i wybraniu stosownej opcji z menu kontekstowego. Do listy ulubionych składników można uzyskać dostęp natychmiast z niemal dowolnego zakamarka systemu.Linux Mint 20.1 został już umieszczony w naszej bazie programów. Pobierzesz go stamtąd w wersjach Cinnamon, Mate oraz Xfce. Wystarczy kliknąć na poniższy odnośnik, aby przejść we właściwe miejsce.Źródło: Linuxmint