Odzyskiwanie plików w Windows 10 będzie znacznie łatwiejsze

Narzędzie do odzyskiwania plików w Windows 10.

Jak odzyskać pliki za darmo? Takie pytanie każdego roku zadają sobie setki tysięcy, jeśli nie miliony internautów. Firma Microsoft idzie im na rękę, udostępniając i ulepszając narzędzia, które pomagają w tym niełatwym zadaniu. W zeszłym roku firma z Redmond stworzyła darmowy program Windows File Recovery - znajdziecie go w naszej bazie plików. Teraz producent chce, aby odzyskiwanie danych stało się jeszcze łatwiejsze.Odzyskanie plików usuniętych z kosza? A może przywrócenie danych skasowanych przez pomyłkę? Z tymi zadaniami poradzi sobie Windows File Recovery. W przeciwieństwie do płatnych programów tego typu, narzędzie Microsoftu obsługiwane z poziomu wiersza polecenia jest bezpłatne i nie wymaga zakupu wersji premium. Amerykańska spółka pracuje nad tym, by aplikacja stała się przyjaźniejsza w obsłudze.

Narzędzie Windows File Recovery odstrasza użytkowników nie mających doświadczenia z wierszem polecenia. | Źródło: mat. własny

Windows File Recovery w nowej wersji już w tym roku

Wiersz poleceń odstrasza wielu początkujących, a nawet średniozaawansowanych użytkowników Windowsa. Najnowsza wersja Windows File Recovery, która jest już udostępniana członkom programu Windows Insider, będzie szybsza, skuteczniejsza i wygodniejsza w korzystaniu. Nowością będą tryby pracy "regular" oraz "extensive".W trybienarzędzie pozwala na przeskanowanie dysku z systemem plików NTFS w poszukiwaniu wymazanych danych. To właśnie ta opcja dedykowana jest większości osób, które przypadkowo skasowały potrzebne pliki i zrobiły to w niedużym odstępie czasu od chwili podjęcia próby ich odzyskania. Do obsługi apki w tym trybie wystarczy podstawowa znajomość wiersza polecenia, ale może nie być skuteczna dla plików, które zostały nadpisane, co może być problemem zwłaszcza w przypadku dysków SSD.Trybdedykowany jest dla odzyskiwania plików skasowanych w większym odstępie czasu od chwili próby ich odzyskania. Ten działać ma nawet wtedy, kiedy nośnik danych zostanie uszkodzony.Windows File Recovery w omawianej tu wersji zostanie udostępniony korzystającym z systemu Windows 10 w wersji 2004 lub nowszej jeszcze w 1. kwartale 2021 roku.Źródło: Microsoft