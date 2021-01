Facebook z odświeżoną sekcją Stron. Zabraknie przycisku polubienia

Zmiany na plus?





Facebook lubi wprowadzać zmiany w interfejsie swoich usług. Tak naprawdę kilka razy do roku mamy do czynienia z implementacją poprawek znacznie wpływających zarówno na estetykę, jak i komfort użytkowania.Czy słusznie?Jak możemy wyczytać we wpisie na blogu społecznościowego giganta,. Wszystko to na kilku płaszczyznach.Postanowiono zaimplementować do Stron kanał aktualności. Teraz z poziomu zarządzania naszym profilem będzie można znacznie łatwiej odkrywać nowe posty, dołączać do dyskusji czy integrować osoby obserwujące nasz fanpage. Do tej pory przeglądanie treści, które obserwuje się jako strona było nieco uciążliwe.Chyba najbardziej drastyczną zmianą jest jednak. Ma on zostać scalony z funkcją „Obserwuj”. Dlaczego? Posiadanie jakiejś strony w polubionych nie oznacza, że publikowane przez nią wpisy pojawią nam się na tablicy. Kluczowe jest tu właśnie obserwowanie działalności danego fanpage’a. Zmiana ma pomóc osobom publicznym w zorientowaniu się o realnej liczbie fanów. Radykalny, lecz dosyć słuszny krok. Ciekawe czy podobne zmiany czekają desktopową wersję platformy.Co więcej, udoskonalono nieco narzędzie pozwalające na. Teraz łatwo będzie można określić czy dana osoba może mieć wgląd w statystyki, reklamy czy aktywność. Zmiany te mają zapewnić bezpieczeństwo i lepszą kontrolę nad kontem.Nie da się ukryć, że mówimy o dosyć ewolucyjnych zmianach, które dla jednych mogą okazać się świetne, a dla innych tragiczne. Nie zmienia to faktu, że wszystkie powyższe nowości zostaną zaimplementowane u wszystkich bez wyjątku na przestrzeni najbliższych tygodni lub miesięcy.Źródło: Facebook / Foto. pixabay.com (Firmbee)