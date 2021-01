Windows 10 z przydatną nowością na pasku zadań

Prezentuje się ciekawie.





Ostatnio dosyć sporo się dzieje, jeśli chodzi o Windowsa 10. Microsoft zdaje się coraz dynamiczniej wprowadzać liczne poprawki oraz nowości. Za pewien czas doczekamy się chociażby niemałych zmian w obszarze interfejsu systemu . Jak się okazuje, to nie koniec.Gigant z Redmond poinformował o testach (kompilacja 21286) nowej sekcji na pasku zadań. Ma ona nosić nazwęoraz docelowo informować o przeróżnych wieściach ze świata czy aktualnej pogodzie. Specjalna zakładka pozwoli na uzyskanie szybkiego dostępu do wielu źródeł.Oczywiście wszystko będzie można personalizować stosownie do swoich potrzeb. Jako użytkownicy otrzymamy opcję wybrania kanałów informacji pasujących do tego czym się interesujemy i co jest dla nas ważne. Jeśli pojawi się tam jakiś niezbyt przydatny artykuł, to wystarczy go oznaczyć i więcej treści na ten temat nie powinno się tam już pojawiać.Microsoft zaznacza, że funkcja dostępna jest obecnie wyłącznie dla niejawnych testerów systemu(jedynie dla mieszkańców USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Indii). Wdrażanie jej dla kolejnych grup użytkowników może więc nieco potrwać, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość.Koncern poinformował przy okazji o innych nowościach. Mowa tu chociażby o zaprojektowanych od nowa ustawieniach systemu magazynowania danych. Niedługo z jednego miejsca będzie można tworzyć przestrzenie dyskowe, optymalizować je oraz dodawać lub usuwać dyski. Całość ma okazać się przystępniejsza i przejrzystsza.System ma również sprawniej wykrywaćna podstawie naszej lokalizacji. Wyświetli się wtedy specjalne powiadomienie.Oprócz tego nie zabrakło licznych poprawek bezpieczeństwa oraz naprawy znanych błędów (a także poinformowania o tych znanych)Źródło i foto: Microsoft