Nowa sztuczna inteligencja OpenAI tworzy obrazy tylko na podstawie opisów

Czasem trudno uwierzyć, co potrafi komputer.

Komputerowy artysta

„chimery żółwia i żyrafy, w formie ilustracji o wysokiej rozdzielczości”

OpenAI, firma założona między innymi przez Elona Muska i wspierana prze Microsoft dokonała wiele ciekawych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji. Ta dotychczas opracowała między innymi takie algorytmy, które grają w Dotę 2 na poziomie najlepszych profesjonalnych drużyn, które generują muzykę w stylu znanych artystów czy też takie, które tworzą wiarygodne fake newsy . Teraz przedsiębiorstwo zaprezentowało swoje kolejne dzieło – sieć neuronową, która generuje obrazy na podstawie jakichkolwiek opisów.Wystarczy kilka słów w postaci zdania bądź równoważnika zdania, by DALL-E, bo tak brzmi nazwa sztucznej inteligencji (nazwa nawiązująca do Salvadora Dali oraz robota Wall-E), wygenerowała pożądany obraz. Jeżeli sieć neuronowa zostanie poproszona (w języku angielskim) o wygenerowanie „kota z sushi” czy też, to to zrobi. Doskonale pokazują to zestawy grafik, którymi podzieliła się OpenAI.