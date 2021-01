Oglądasz Netflixa na konsolach Nintendo? Wkrótce opcja przestanie być dostępna

Ten obraz będzie niedostępny dla posiadaczy Wii U i 3DS, a Switch nigdy go nie dostał / foto. Instalki.pl

Oczywiście możemy korzystać ze smartfonów, smart TV, komputerów czy przystawek telewizyjnych i tabletów, ale jeśli ktoś lubi oglądać filmy oraz seriale na konsoli, to szkoda, że taka możliwość będzie mu odebrana przez Japończyków. Już od ostatniego dnia 2020 roku, aplikacja nie jest dostępna do pobrania z Nintendo eShop dla nowych użytkowników, a już kiedyś obcujący z nią posiadacze Nintendo Wii U i Nintendo 3DS, mogą ponownie zainstalować oprogramowanie tylko do 30 czerwca 2021 roku. Po tym czasie platforma całkiem zniknie z konsol Nintendo.