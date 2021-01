Użytkownicy WhatsApp przymusowo przekażą dane Facebookowi

Chodzi o dane 2 miliardów osób.

Nie zgadzacie się? Nie korzystajcie!

Jeśli korzystacie z WhatsApp, z pewnością zainteresują Was najnowsze zmiany w polityce prywatności najpopularniejszego na świecie komunikatora. Nie wiem czy jesteście tego świadomi, ale właścicielem WhatsApp jest Facebook, którego to przedstawiciele postanowili w końcu zrobić użytek z danych jego użytkowników. Czy tego chcecie czy nie, Wasze dane z WhatsApp zostaną przekazane Facebookowi.WhatsApp do tej pory znany był z zapewnień o tym, że prywatność danych użytkowników "ma w swoim DNA". Najwyraźniej wiele się w tej kwestii zmieniło bowiem teraz włodarze komunikatora postawili właśnie ultimatum ponad 2 miliardom (!) jego użytkowników. Albo zgodzicie się udostępniać swoje dane Facebookowi, albo możecie usuniecie konto WhatsApp O modyfikacji regulaminu platforma komunikuje za pośrednictwem alertu wyświetlanego w obrębie aplikacji, który nakazuje użytkownikom zgodzić się na radykalne zmiany w warunkach korzystania z WhatsApp. Osoby, które nie zaakceptują zmienionej polityki prywatności do 8 lutego, nie będą mogły dłużej korzystać z aplikacji. Można powiedzieć, że istnieje mnóstwo alternatyw dla tego narzędzia komunikacji, jednakże należy zadać sobie pytanie: z którego z nich korzysta obecnie tak pokaźne grono osób?