Dokumenty Google z nową smart funkcją

Może się przydać.

Dokumenty Google stają się bardziej smart

Źródło: Google

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach wszystkie programy i usługi rozwijane są pod kątem wygody oraz prostoty. Niezmiernie pomaga w tym sztuczna inteligencja, która z roku na rok staje się coraz bardziej zaawansowana i lepiej przewidująca zamiary użytkownika.Jeśli korzystacie z aplikacji od Google, to z pewnością nie raz zdarzyło Wam się usłyszeć o tzw. funkcjach smart . Zaimplementowane algorytmy nie tylko potrafią proponować sugestie wyszukiwania, miejsca warte odwiedzenia, ale także… pomagać w pisaniu maili bądź innych tekstów. Zresztą – Gmail teraz już praktycznie na każdym kroku oferuje konsumentom pomoc w korekcie wysyłanych wiadomości.Teraz podobna funkcja trafi do aplikacji Dokumenty Google. Jest to nie tylko popularny edytor, ale także narzędzie umożliwiające sprawniejszą pracę w zespole. Wszystko dzięki opcji dzielenia wybranych tekstów z innymi użytkownikami oraz wprowadzania komentarzy i poprawek w czasie rzeczywistym.Jak się okazuje, już niedługo do usługi trafi nowość pozwalająca na. SI ma przewidywać to, co planujemy napisać i podsuwać nam lepsze propozycje, jak i po prostu sugerować jak warto np. zakończyć konkretne zdanie. Funkcja może okazać się szczególnie przydatna dla chociażby nauczycieli, redaktorów czy po prostu osób pracujących na pokaźnej liczbie dokumentów.Gigant z Moutain View potwierdził, że ten element systemu Smart Compose wdrażany jest właśnie dla wszystkich klientów Google Workspace. Niewykluczone, iż niedługo opcja trafi także do zwyczajnych użytkowników, jak to miało miejsce chociażby z możliwością edycji tekstów bezpośrednio z poziomu Gmaila.Źródło i foto: Google