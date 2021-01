Niespodzianka! Samsung Galaxy S10 otrzymuje Androida 11

W końcu.





Samsung Galaxy S10 otrzymuje Androida 11





fot. instalki.pl

Samsung nie zwalnia tempa jeśli chodzi o aktualizacje swoich flagowych smartfonów. Koreańska firma postanowiła zrobić noworoczną niespodziankę i dostarczyła. Aktualizacja jest obecnie wdrażana na terenie Szwajcarii, tak więc można zakładać, że trafi ona do Polski maksymalnie w przeciągu kilku godzin lub kilku dni. Urządzenia, które zostały objęte aktualizacją, to między innymiWarto także pamiętać, że te osoby, które zapisały się do testów beta nowego oprogramowania dla urządzeń Samsunga niekoniecznie dostaną opisywaną aktualizację na swoje urządzenia jeszcze dzisiaj. Beta-testerzy, którzy brali udział w testach nowego oprogramowania dla Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra otrzymali swoje nowe oprogramowanie kilka dni po jego oficjalnym wdrożeniu. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i pamiętać, żezanim koreańskiej firmie uda się wdrożyć Androida 11 na wszystkie swoje smartfony.Jak sprawdzić czy aktualizacja jest już dostępna? Jeśli jesteś posiadaczem urządzenia z serii Galaxy S10, musisz wejść w Ustawienia, a później w zakładkę „Aktualizacja oprogramowania na urządzeniu”. Jeśli nic nie pojawiło się na ekranie, to znaczy, żeAktualizacja do Androida 11 oraz nakładki One UI 3.0 będzie wymagała trochę miejsca w pamięci urządzenia, tak więc warto się upewnić, że posiadamy jego odpowiednią ilość. W przypadku tak dużych plików systemowych,najważniejszych danych przed zainstalowaniem aktualizacji.Dajcie znać czy macie już nowe oprogramowanie od Samsunga na swoich smartfonach.Źródło: SamMobile / fot. instalki.pl