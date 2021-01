Aktualizacja Windows 10 usunie kultowy program

Może to i lepiej?

Aktualizacja Windows usunie Adobe Flash Player

"Wydaliśmy tę aktualizację jeszcze przed zakończeniem wsparcia dla technologii Flash po to, aby pomóc konsumentom zweryfikować ewentualne skutki, jakie mogą wystąpić w wyniku usunięcia programu Adobe Flash Player"

Jak odinstalować Adobe Flash Player?

Zalecenia zaleceniami, prośby prośbami, ale Microsoft i tak zdecyduje za użytkowników systemu Windows. Koniec Adobe Flash Player nadszedł 31 grudnia 2020 roku, a producent oprogramowania radzi wszem i wobec, aby je odinstalować. Firma z Redmond nie zamierza czekać na stosowne działania ze strony konsumentów i wymusi usunięcie bijącego kiedyś rekordy popularności programu z rozwijanego przez siebie oprogramowania.Technologia Flash odmieniła swego czasu Internet, ale po latach została uznana nie tylko za przestarzałą, ale także niebezpieczną. Wyparta m.in. przez HTML5 do dziś funkcjonowała poprawnie jedynie w niektórych przeglądarkach internetowych i to na wyraźnie życzenie użytkownika. Microsoft chce usunąć jej wszelakie pozostałości z systemów Windows.Z końcem 2020 roku w katalogu aktualizacji Microsoftu pojawiła się opcjonalna łatka, której pobranie i zainstalowanie skutkuje trwałym usunięciem pakietu Adobe Flash Player z dysku komputera.- czytamy w komunikacie.Co ważne, poprawka ta nie jest w stanie skasować aplikacji zainstalowanej ręcznie i rozprawia się jedynie z oprogramowaniem preinstalowanym wraz z systemem. Wkrótce producent udostępni rzeczone plikiza pośrednictwem systemu Windows Server Update Service wszystkim użytkownikom systemów Windows 8.1 i Windows 10.Poprawki zainstalowanej nie będzie się dało odinstalować. Użytkownicy systemu Windows 7 muszą usunąć oprogramowanie ręcznie, gdyż ich OS nie jest już oficjalnie wspierany przez Microsoft.Jeśli instalowałeś Adobe Flash Player ręcznie, musisz usunąć go w ten sam sposób. Jak to zrobić w Windows 10?Kliknij na ikonę lupki obok Menu Start i wpisz "Dodaj lub usuń programy".