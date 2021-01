Instagram odmieni przeglądanie Stories na komputerze

Będzie przejrzyściej.

Instagram ulepsza funkcję Stories

Źródło: Instagram (via Engadget)

Instagram kojarzony jest raczej z mobilną platformą. Przyczyniło się do takiego stanu rzeczy wiele czynników. Za jeden z nich można uznać zaniedbanie deweloperów –, a dodatkowo uboższa jest o wiele ważnych funkcji (np. opcję publikacji wpisów).Nie oznacza to jednak, iż zespół rozwijający serwis zupełnie zapomniał o jego desktopowym odpowiedniku. Co pewien czas mamy do czynienia z implementacją nowości poprawiających nieco komfort użytkowania. Nie tak dawno wprowadzono chociażby opcję czatowania z poziomu przeglądarki Teraz w sieci pojawiły się doniesienia o kolejnych zmianach. Jak się okazuje, już niedługo przeglądanie materiałów opublikowanych za pośrednictwem Stories stanie się wygodniejsze. Do tej pory proces ten był niezwykle uciążliwy i sprawiał mnóstwo kłopotów. Instagram zdecydował się więc na wdrożenie nowego sposobu nawigacji.Użytkownik zobaczy więc jaka relacja wyświetli się jako kolejna, a także otrzyma opcję powrotu do tej oglądanej wcześniej. Wszystko stanie się więc przejrzystsze i łatwiejsze w obsłudze. Treści od poszczególnych użytkowników przesuwać będzie można ręcznie lub pozwolić na automatyczne dokonywanie tej czynności.Nowość nie jest jeszcze wdrożona u wszystkich użytkowników.Trochę więc czasu minie zanim każdy będzie mógł cieszyć się odświeżonym widokiem Stories na Instagramie w jego desktopowej odsłonie.Źródło: Engadget / Foto. pixabay.com (geralt)