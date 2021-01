Huawei ma plan. Może udostępnić HarmonyOS innym producentom smartfonów

Dyrektor generalny Huawei potwierdza.

Realna alternatywa dla Google?

Sankcje nałożone na Huawei sprawiły, że chiński gigant zmuszony jest tworzyć alternatywny system operacyjny wobec powszechnie używanego Androida z usługami mobilnymi Google. Firma postanowiła samodzielnie rozwijać HarmonyOS - system operacyjny dla urządzeń smart oraz smartfonów, który został po raz pierwszy zaprezentowany na konferencji Huawei Developer Conference (HDC) 2019.We wrześniu 2020 roku zaprezentowano HarmonyOS 2.0 i zapowiedziano, że pierwsze smartfony z nowym systemem pojawią się już w 2021 roku. Okazuje się, że oprogramowanie Huawei. Taka deklaracja padła z ust Richarda Yu, dyrektora generalnego Huawei Consumer BG.Niewykluczone, że również inne chińskie firmy mogą paść ofiarą amerykańskich sankcji i stracić dostęp do usług Google. Według Richarda Yu, dobrym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z HarmonyOS.Zgodnie z doniesieniami medialnymi, jądro HarmonyOS musi być elastyczne, aby współpracować z różnymi chipsetami i uczynić go open source. Oznacza to, że przed inżynierami Huawei jeszcze sporo pracy. Od połowy grudnia trwają już beta testy mobilnego HarmonyOS 2.0 na smartfonach Huawei P40, serii Mate 30 i MatePad Pro.Plan Huawei może mieć sens. Firma już teraz buduje trzeci największy mobilny ekosystem na świecie i radzi sobie całkiem dobrze. Chińska marka pokazała, że potrafi sobie radzić w obliczu wielkich wyzwań. Doskonale pokazuje to również nasz lokalny rynek - w sklepiem z aplikacjami, który ma konkurować z Google Play, znajdziemy coraz więcej aplikacji lokalnych deweloperów, a wśród nich kluczowe, jak apki bankowe. Zaangażowanie we współpracę z twórcami aplikacji może finalnie wpłynąć na sukces całego przedsięwzięcia.Źródło: huaweicentral, wł.