Który komunikator zbiera o Tobie najwięcej danych? Jeden z nich to koszmar

Na pewno wiecie o który chodzi.





Który komunikator zbiera o Tobie najwięcej danych?





fot. @Overlord_Odin - Reddit

Apple zaczęło wymagać od programistów– te przypominają informacje, które można znaleźć na jedzeniu. W ten prosty i skuteczny sposób, amerykańska firma chce pokazać użytkownikom, jakie dane są zbierane przez konkretne aplikacje na ich temat. To próba lepszego edukowania posiadaczy smartfonów i tabletów w zakresie prywatności. Już teraz możemy podejrzeć,. Wykres bazujący na wspomnianych etykietach mówi sam za siebie.Jak widać od razu, komunikator– pole na etykiecie pozostaje puste. To właśnie ten program jest polecany przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa w zakresie prywatności. Kolejną aplikacją, a w zasadzie usługą zbierającą mało danych jest iMessage – natywny system wiadomości od Apple. W tym przypadku amerykańska firma uzyskuje dostęp tylko i wyłącznie do adresu e-mail, numeru telefonu, historii wyszukiwania oraz identyfikatora urządzenia.Następny na liście. Zaczynając od identyfikatora urządzenia, identyfikatora użytkownika przez dane reklamowe, adres e-mail, kontakty, dane dotyczące wydajności, informacje o płatnościach czy nawet… interakcje aplikacji z innymi programami.I teraz przechodzimy do sedna. Nie trudno zauważyć i od samego początku nie trudno było zgadnąć, który z komunikatorów jest największym koszmarem w zakresie prywatności.Patrząc pod kątem stricte wizualnym, skala pobieranych danych przez Facebooka na temat naszego urządzenia oraz nas samychFacebook Messenger wie nie tylko o naszych kontaktach, historii wyszukiwania, wszelakich identyfikatorach, ale również przegląda naszą historię płatności, dane dotyczące zdrowia czy też materiały foto i wideo, które posiadamy na smartfonie.Etykiety dotyczące prywatności od AppleMają jednak dobitnie pokazać, które z nich pożerają dane na temat naszego smartfona oraz stylu życia.Źródło: Reddit / fot. Meghan Schiereck - Unsplash