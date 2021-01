Pasek zadań w Windows 10 z boku ekranu? To najlepsze miejsce

Sam zobacz.

Położenie paska zadań w dolnej części ekranu każdemu użytkownikowi systemu Windows wydaje się położeniem naturalnym. Nic dziwnego. Rzeczony element interfejsu znajduje się przecież w tym właśnie miejscu od samego początku dziejów OS-ów ze środowiskiem graficznym, rozwijanych przez firmę Microsoft. O ile dwie dekady temu miało to swoje uzasadnienie, to teraz pasek zadań mógłby znajdować się gdzie indziej. Gdzie i dlaczego? Już wyjaśniam.Pasek zadań zadebiutował w systemie Windows 1.0, ale różnił się bardzo od tego, co wielu z Was widzi w systemie Windows 10. Jedyną rolą tego elementu interfejsu było prezentowanie grafik symbolizujących zminimalizowane aplikacje. Pasek zadań z Menu Start zadebiutował dopiero przy okazji premiery systemów Windows 95 i Windows NT 4.0, wraz z Pulpitem.

Menu Start w Windows 95 było rozwiązaniem wygodniejszym, niż wcześniejszy Menedżer Programów. | Źródło: Reddit

Dlaczego warto umieścić pasek zadań z boku ekranu?

Pasek zadań z lewej strony ekranu w Windows 10. | Źródło: mat. własny

Korzyści nie są tylko matematyczne

Jak przesunąć pasek zadań w Windows 10?

Windows 95 był przy okazji pierwszym systemem, który pozwalał przenosić pasek zadań na boki ekranu. Wśród użytkowników komputerów królowały wtedy wyświetlacze o proporcjach 4:3 i przenoszenie paska na bok pulpitu nie miało większego sensu. Dlaczego? Bo nie niosło to ze sobą większych korzyści w postaci zwiększenia dostępnej przestrzeni roboczej.Czy widzicie już do czego zmierzam?To proste: jeśli korzystasz z ekranu o proporcjach 16:9, powiększysz sobie dostępną przestrzeń roboczą. Jeśli korzystasz z monitora o proporcjach ultrawide, czyli 21:9, zysk będzie jeszcze większy. Jakim cudem? To prosta matematyka. Zobaczcie:W przypadku monitora 16:9 wyświetlającego Pulpit w rozdzielczości 1920x1080 pikseli, pasek umieszczony u dołu ekranu ma rozdzielczość 1920 x 40 pikseli, zajmując 3,7% powierzchni roboczej. Pasek usytuowany z lewej strony ekranu ma rozdzielczość 1080 x 62 pikseli i zajmuje już tylko 3,2% całego Pulpitu.Pasek zadań u dołu ekranu w Windows 10. | Źródło: mat. własnyUżytkownicy monitorów 21:9 o rozdzielczości 2560 x 1080 pikseli oszczędzą jeszcze więcej pikseli przenosząc pasek zadań do lewej krawędzi Pulpitu. Pasek zadań o wymiarach 1080 x 62 pikseli zajmie 2,4% jego powierzchni, a dolny o wymiarach 2560 x 40 pikseli, już 3,7%.Rozumiem, że nie do każdego musi przemawiać zysk wyrażony w pikselach. Zmiana przyzwyczajeń jest trudna, więc może przekonam Was mówiąc, że Internet stworzono tak, że wygodniej jest przeglądać go z paskiem zadań z lewej strony ekranu.Czy zauważyliście, że strony internetowe projektowane są tak, że dość wąskiej kolumnie tekstu towarzyszy sporo przestrzeni po bokach? No właśnie. Pozbywając się paska zadań z dołu ekranu będziecie widzieć więcej treści na odwiedzanych przez Was witrynach. Nawet nie zdajecie sobie sprawy jak wiele scrollowania zaoszczędzicie sobie w ujęciu rocznym przeglądając zawartość sieci w ten sposób.Pasek zadań u dołu ekranu. | Źródło: mat. własnyDokładnie tyle przestrzeni zyskasz w przypadku przeglądania zasobów sieci w rozdzielczości 2560x1440 pikseli, decydując się na przesunięcie paska zadań do lewej lub prawej krawędzi ekranu. | Źródło: mat. własnyI tak, pasek zadań możecie przesunąć zarówno do prawej, jak i lewej krawędzi ekranu - droga wolna.Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku zadań i upewnij się, że opcja "zablokuj pasek zadań" nie jest aktywna.Kliknij lewym przyciskiem myszy na obszarze paska zadań i trzymając go przesuń pasek do innej krawędzi ekranu.