Microsoft Edge nareszcie z synchronizacją dwóch ważnych elementów

Długo musieliśmy czekać.

Przeglądarka internetowa Microsoft Edge cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony internautów i nikogo nie powinno to dziwić. Narzędzie, z którego korzysta już kilkanaście procent ogółu użytkowników sieci działa naprawdę dobrze. Jeśli regularnie czytacie nasze wpisy na jego temat, wiecie doskonale, że pod wieloma względami rozwiązanie giganta z Redmond jest po prostu lepsze od najpopularniejszego obecnie Google Chrome . Do przeglądarki Microsoft Edge trafiła właśnie funkcja, której brakowało chyba najmocniej użytkującym Chrome.W Microsoft Edge nareszcie udostępniono opcję synchronizacji otwartych kart i historii przeglądania pomiędzy poszczególnymi urządzeniami - nie tylko komputerami, ale także komputerami i smartfonami. Zapomnijcie o mozolnym przesyłaniu linków, bowiem od teraz wyżej wymienione elementy będą synchronizowane w sposób automatyczny. Testy na Edge Canary zostały pomyślnie zakończone, a ułatwienie pojawia się na kolejnych komputerach ze stabilną wersją przeglądarki.Najnowsza aktualizacja Microsoft Edge odbyła się po stronie serwera. Aby móc korzystać z nowej funkcji, wystarczy zalogować się na swoje konto Microsoft w przeglądarkach na wszystkich swoich urządzeniach. Stosowna opcja w menu powinna być aktywowana automatycznie. Jeśli nie jest, można ją włączyć ręcznie w sekcji Ustawienia -> Profile -> Synchronizacja.

Pobierz Microsoft Edge i sprawdź czy to przeglądarka dla Ciebie

Wystarczy włączyć te dwie opcje, o ile nie są aktywne i... możesz to zrobić już teraz. | Źródło: mat. własnyPo włączeniu, możesz rozpocząć synchronizację historii i otwierać karty między różnymi urządzeniami zalogowanymi na to samo konto Microsoft. Synchronizacja będzie działać tylko wtedy, gdy jest włączona we wszystkich instalacjach przeglądarki.W moim przypadku nowości wciąż nie są dostępne, ale zmiana tego stanu rzeczy jest kwestią godzin lub co najwyżej dni.Microsoft Edge pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania w wersjach na najpopularniejsze platformy. Linki znajdziesz poniżej:Przypominam, że Edge 88 zadebiutuje z narzędziem kontroli skradzionych haseł, lepszym czytnikiem PDF i kilkoma pomniejszymi nowinkami. Microsoft Edge 88 zostanie udostępniony jeszcze w styczniu tego roku.Źródło: mat. własny