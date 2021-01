Do sieci wyciekła apka One Outlook. Wiemy, co planuje Microsoft

Zapowiada się dobrze.

One Outlook - jedna aplikacja zamiast kilku

Planowane na ten i przyszły rok przez Microsoft zmiany w obrębie systemu Windows 10 znacząco wykraczają poza nowy wygląd interfejsu OS-u i systemowych aplikacji . Gigant z Redmond planuje także niewielką rewolucję w zakresie funkcjonalności oraz oferowanych przez siebie podstawowych narzędzi. Do sieci wyciekła aplikacja o nazwie kodowej Monarch, stanowiąca owoc prac nad zapowiadaną wcześniej wizją "One Outlook". Czym dokładnie jest One Outlook?Microsoft testuje nowocześniejszą formę programu Outlook, która ma zastąpić zintegrowane z systemem narzędzia Poczta oraz Kalendarz. Podczas gdy apka, która wyciekła do sieci (już ją ukryto), nie działa bez dostępu do wewnętrznego konta Microsoft, finalna wersja One Outlook zastąpi klasyczne warianty (win32 i UWP) Outlooka, Outlook Web Access (OWA) i klienta desktopowego macOS. Firma Microsoft udostępnia również pełną wersję sieciową nowego Outlooka w trybie online.Aplikacja będzie zawierała natywne integracje systemu operacyjnego z obsługą takich rzeczy, jak przechowywanie plików w trybie offline, udostępnianie celów, powiadomienia i nie tylko. Podstawowym z celów Microsoftu jest uczynienie nowego klienta Monarch tak natywnym dla systemu operacyjnego, jak to tylko możliwe, pozostawiając go jednocześnie uniwersalnym dla wszystkich platform, poprzez zbudowanie aplikacji w oparciu o webową wersję Outlooka.