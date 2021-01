Netflix w przeglądarce internetowej w 1080p? Oto dwa sposoby

Sprawdź oba.

Netflix w 1080p w przeglądarce

Jak najwygodniej oglądać Netflix? Cóż, ile osób, tyle opinii. W moim odczuciu najlepszy sposób na komfortowy seans to oczywiście wyświetlanie filmów i seriali z tego serwisu VOD na dużym telewizorze. Osoby, które z różnych powodów telewizora nie mają, mogą wybierać pomiędzy aplikacją dedykowana dla systemu Windows 10 oraz przeglądarkową wersją serwisu. Streaming przez przeglądarki internetowe ograniczony jest jednak do rozdzielczości 720p, która nie każdego musi satysfakcjonować. Zobaczcie, jak ominąć te ograniczenia.Treści z Netflixa w wysokiej rozdzielczości można oglądać w obrębie aplikacji przeznaczonej dla telewizorów lub specjalnej apki Netflix w wersji dla systemu Windows 10. Mało osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż istnieją dwie przeglądarki pozwalające wyświetlać filmy i seriale w jakości 1080p zamiast 720p.Pierwszą z przeglądarek jest Microsoft Edge z silnikiem Chromium, który natywnie wyświetla treści w 1080p. Wystarczy uruchomić stronę serwisu, a następnie odtwarzacz i cieszyć się obrazem w rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Druga z metod zakłada wykorzystanie lubianego narzędzia Mozilla Firefox.Netflix w przeglądarce Firefox w 1080p da się uruchomić pod warunkiem pobrania i zainstalowania odpowiedniej wtyczki. Add-on o nazwie Netflix 1080p, autorstwa internauty TheGoddesInari, pobierzesz z oficjalnego sklepu z rozszerzeniami dla przeglądarki Firefox, pod tym adresem . Wystarczy kliknąć na niebieski banerek z napisem Add to Firefox i gotowe! Od teraz wystarczy zalogować się na swoje konto w usłudze i włączyć wideo, aby oglądać je w lepszej jakości.