WhatsApp zastąpił nam telefony. Ten dowód trudno podważyć

Rekord.

Życzenia noworoczne za pośrednictwem WhatsApp

Czy warto korzystać z WhatsApp? Wygląda na to, że warto. Aplikację pobrano ze sklepu Google Play już ponad 2 miliardy (!) razy, a statystyki udostępnione przez jej właściciela, firmę Facebook, pokazują, że komunikator ten zdołał zastąpić nie tylko SMS-y, ale też klasyczne dialery telefoniczne. WhatsApp był najpopularniejszą na świecie platformą do składania życzeń noworocznych - zarówno w formie tekstowej, głosowej, jak i wideo.W 2020 roku ludzie masowo zwrócili się do zdobyczy świata nowych technologii. Powód był oczywisty - każdy chciał pozostawać w kontakcie z bliskimi i sprawnie załatwiać sprawy związane z edukacją, pracą i życiem codziennym, w obliczu dystansu społecznego oraz nakazów pozostania w domu. Rozmowy wideo stały się prawdopodobnie najbardziej pożądaną funkcją.Facebook zaobserwował wzrost liczby rozmów wideo przez cały rok na Messengerze, Instagramie i WhatsApp, a ostatnia noc w roku nie była wyjątkiem. Sylwester 2020/2021 okazał się rekordowy. Za pomocą komunikatora WhatsApp w Sylwestra 2020 na całym świecie wykonano ponad 1,4 miliarda połączeń głosowych i wideo - najwięcej w ciągu jednego dnia w historii. Była to liczba większa o 50% (!) od tej z Sylwestra 2019.