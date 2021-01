Microsoft pokazuje swoje pomysły na nowy wygląd aplikacji w Windows 10

Doniesienia wprost z Redmond.

Dziś jest dobry dzień dla użytkowników systemu Windows 10, którzy czekali na jakiekolwiek konkretne informacje w temacie zmian w obrębie jego interfejsu. Najpierw znaleźliśmy potwierdzenie trwających już prac nad przeprojektowaniem UI w najważniejszych zakamarkach OS-u, a teraz możemy przyjrzeć się bliżej temu, jak zmieni się interfejs kluczowych aplikacji Windows 10.Programiści Microsoftu pracują nad odświeżeniem wizualnej strony Windows 10 już od dłuższego czasu. Do tej pory mogliśmy zaobserwować pojawienie się w jego obrębie motywów Fluent Design i nowych ikon aplikacji w Menu Start . Oprócz ulepszeń wdrażanych w kontekście całego systemu, gigant technologiczny wprowadza również nowości do aplikacji XAML (eXtensible Application Markup Language).Proponowany design Microsoftu ma m.in. na celu zaimplementowanie zaokrąglonych rogów dla przeróżnych elementów, w tym pola wyboru w trybie wielokrotnego wyboru, przełączników on/off, paska ocen, efektów najechania kursorem i nie tylko.

Nowe slidery w Windows 10. | Źródło: MicrosoftPoszczególne grafiki opublikowane zostały przez Microsoft w serwisie GitHub. Oprócz powyższych switchy zaprezentowano także suwaki oraz ikony ocen - w trybie jasnym oraz ciemnym. Obecnie wygląd interfejsu w aplikacjach Windows XAML jest niespójny z tymi w aplikacjach internetowych i mobilnych, a firma chce to zmienić.Nowy wygląd suwaków Windows 10. | Źródło: MicrosoftNowy system ocen w Windows 10. | Źródło: MicrosoftSystem Windows 10 po aktualizacji 21H2 może mieć zaokrąglone rogi okien, przyciski, przełączniki, suwaki, okna dialogowe, ListView, GridView, menu wyboru i wiele innych elementów. Co więcej, różne obszary aplikacji będą wyświetlały również efekty Fluent Design po wybraniu danej opcji lub najechaniu na nią kursorem.Miejcie na uwadze, że powyższe grafiki to propozycje Microsoftu i nie są one na etapie opracowywania i testowania. Z tego też powodu nie ma gwarancji, że poszczególne elementy interfejsu Windows 10 po aktualizacji wyglądały będą w taki właśnie sposób.Źródło: Microsoft