Smartfony OPPO otrzymają Androida 11. Lista i plan aktualizacji

Android 11 dla smartfonów OPPO – dla kogo i kiedy?





fot. instalki.pl

We wrześniu 2020 roku podczas konferencji OPPO Developers Conference chińska marka podzieliła się swoimi planami związanymi z. Tym razem dowiedzieliśmy się, które urządzenia producenta otrzymają dostęp do nowej wersji zielonego robota.Wiadomo również, ile będą musieli poczekać użytkownicy na możliwość zainstalowania wspomnianego oprogramowania.Posiadacze takich smartfonów, jakbędą mogli zainstalować Androida 11 na swoich sprzętach już od 27 stycznia 2021 roku. Nieco później, na marzec 2021 roku chińska firma planuje dostarczyć nakładkę Color OS dla smartfonów takich, jak. W tym samym czasie posiadacze urządzeń Redno 3 Pro 5G, Reno4 SE 5G oraz K7 będą mogli skorzystać z dobroci Androida 11.Warto wspomnieć, że wszystkie wymienione smartfony powyżej otrzymają wersję beta nowego systemu – firma nie podzieliła się, kiedy dostarczy stabilną wersję systemu, jednak można spodziewać się, że stanie się to po kilku tygodniach od wydania wersji beta.Harmonogram jest zgodny z początkowym planem Oppo, który zakładał. Kto będzie musiał poczekać dłużej? Posiadacze takich sprzętów, jak– te sprzęty dostaną nowy system dopiero w drugim kwartale 2021 roku.Color OS 11 wniesie sporo zmian związanych z personalizacją smartfonów oraz optymalizacje związane z prędkością i bezpieczeństwem ich działania. Oppo z Androidem 11 przyniesie również nowości łączące sprzęty w swoisty ekosystem. Nie zabraknie nowych funkcjonalności ułatwiających robienie kopii zapasowych czy też płynną pracę na wielu aplikacjach jednocześnie.Źródło: GizChina / fot. instalki.pl