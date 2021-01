Rewolucja w korzystaniu z Windows 10. Cloud PC jeszcze w tym roku

Microsoft oficjalnie potwierdza.

Potwierdzają się wcześniejsze doniesienia na temat nowej usługi firmy Microsoft. Gigant z Redmond już od dłuższego czasu w tajemnicy pracował nad Cloud PC, co znalazło właśnie potwierdzenie w jednym z plików dokumentacji. Cloud PC umożliwi użytkownikom systemu Windows 10 uzyskać dostęp do aplikacji desktopowych zainstalowanych na komputerach z dowolnego urządzenia.Cloud PC to nowa usługa oparta na platformie Azure, zbudowana na bazie, która ma na celu zredefiniowanie pojęcia "nowoczesnego miejsca pracy" i zrewolucjonizowanie środowisk obliczeniowych. Co kryje się pod tymi niezwykle wzniosłymi obietnicami?Dzięki Cloud PC da się przenieść swój pulpit do chmury, aby następnie uzyskać do niego dostęp z dowolnego miejsca i urządzenia, podobnie jak do plików na OneDrive i Dysku Google. Cloud PC ma być hostowany na serwerach, a użytkownicy będą mogli uzyskać do niego dostęp za pomocą aplikacji Microsoft Remote Desktop dla systemów Windows, Android i iOS.Obecnie dzięki apce Remote Desktop da się duplikować obraz pulpitu na przykład na smartfonie. Cloud PC to coś więcej - mowa tu o wirtualizowanej wersji Windowsa 10 w chmurze. Takie rozwiązanie pozwoli przesyłać strumieniowo aplikacje desktopowe przez Internet, dzięki czemu działać będą jeszcze lepiej. NVIDIA GeForce NOW dla aplikacji? Tak to wygląda.Sugeruje się, iż Cloud PC umożliwi użytkownikom strumieniowe przesyłanie aplikacji Win32 przez Internet do komputerów z systemem Windows 10X. Jako że Windows 10X będzie lekkim systemem operacyjnym z obsługą aplikacji za pośrednictwem Sklepu Microsoftu, teoria ta ma sens.Na tę chwilę wiadomo, że będą istniały co najmniej trzy warianty konfiguracyjne Cloud PC:Dokumentacja opublikowana w sieci na stronach Microsoftu sugeruje, że Cloud PC będzie korzystać m.in. z technologii Microsoft Graph, która jest narzędziem do współpracy w czasie rzeczywistym, integracji z Azure i innych funkcji. Microsoft Graph v1.0 został zaktualizowany w celu uwzględnienia nowych interfejsów API dla Cloud PC, co sugeruje, że nowa usługa może być gotowa do wprowadzenia w najbliższej przyszłości. Jak bliskiej?Należy się spodziewać, iż usługa Windows 10 Cloud PC zadebiutuje pomiędzy marcem a czerwcem 2021 roku.- podaje Microsoft w swoim dokumencie.Źródło: Microsoft