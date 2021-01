Wpadka Xiaomi. Aktualizacja do Androida 11 "ubija" smartfon

Niedrogi sprzęt chińskiej marki.

Mi A3 czyli niedrogi smartfon Xiaomi z czystym Androidem to naprawdę pechowe urządzenie dla firmy Xiaomi. Sprzęt wydany w 2019 roku już wcześniej dostawał wadliwe aktualizacje, a problemy się nie kończą.Producent rozpoczął aktualizację systemu Android 11 dla wspomnianego modelu z Androidem One, ale pojawiło się wiele raportów od samych użytkowników, którzy twierdzą, że update w zasadzie powoduje, że smartfon staje się całkowicie bezużyteczne po instalacji. Potocznie mówiąc, sprzęt stałe się "cegłą".Aktualizacja zajmująca 1.4 GB trafia już na smartfony użytkowników poprzez OTA. Oczywiście w obliczu doniesień o problemach warto wstrzymać się z jej instalacją.Problemy potwierdziło samo Xiaomi na forum Xiaomi Global Community poprzez Telegram. Czekamy na oficjalny komentarz producenta.Warto przypomnieć, że to nie pierwsze problemy z Mi A3. W lipcu 2020 producent wypuścił fatalną aktualizację , która zamiast instalować oprogramowanie w wersji globalnej, wgrywała łatkę dla smartfonów z oprogramowaniem meksykańskiego operatora Telcel...Źródło: gsmarena