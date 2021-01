Szybki i bezpieczny VPN w niskiej cenie? To możliwe

Noworoczna promocja.

VPN do zadań specjalnych

Nowy rok to doskonały moment na podjęcie ważnych decyzji, także tych związanych z prywatnością. W tej kwestii pomocny może okazać się dobry VPN, który nie tylko zapewni anonimowość, ale i da dostęp do treści dostępnych w innych regionach świata.CyberGhost VPN to jeden z najlepszych VPN-ów, z którego korzysta ponad 36 milionów osób. W ramach noworocznej promocji dostęp do usługi w planiekosztuje teraz zaledwie 2,75 euro (ok. 12,5 złotych) miesięcznie . 49.5€ przez pierwsze 18 miesięcy, a następnie rozliczane co rok.CyberGhost VPN to rozsądne zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami ze strony cyberprzestępców oraz świetny sposób na anonimowe przeglądanie Internetu. Aktywowanie VPN sprawia, że dane wysyłane i przesyłane z komputera przemieszczają się w zaszyfrowanym tunelu, do którego dostępu nie uzyska żaden niepowołany podmiot - nawet dostawca internetu.Ponadto, dzięki VPN możeciei odblokować zawartość serwisów niedostępną w Polsce. Dacie wiarę, że Polacy mają dostęp do jedynie części całej biblioteki Netflixa? Można to zmienić za pomocą kilku kliknięć w CyberGhost VPN.