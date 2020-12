Niespodzianka na koniec roku. Samsung Galaxy Note 10 z dużą aktualizacją

Android 11 i nowa wersja nakładki.





Samsung Galaxy Note 10 z Androidem 11 i One UI 3.0





fot. Samsung

Samsung przygotował dla swoich użytkowników prezent na chwilę przed nowym rokiem. Koreańska firma rozpoczęła bowiem udostępnianie. W pakiecie użytkownicy znajdą nie tylko Android 11, ale również. Aktualizacja jest obecnie wdrażana w Niemczech, ale w przeciągu kilku lub kilkunastu godzin powinna trafić także na inne rynki.Nowa aktualizacja oprogramowania od Samsungai wprowadza równocześnie poprawki bezpieczeństwa, które są datowane na grudzień 2020 roku. Do Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 10+ oprogramowanie przynosi Androida 11 wraz ze wszystkimi jego udogodnieniami. I na tym się nie kończy. Wraz z nową wersją zielonego robota Samsung udostępnił na swoje starsze flagowce także zupełnie nową, odświeżoną wersję nakładki One UI 3.0.One UI 3.0, to między innymi zupełnie nowy, przebudowany interfejs, zaktualizowane aplikacje, nowe funkcje klawiatury, ulepszony ekran blokady, widżety ekranu blokady oraz optymalizacje związane z samą wydajnością oraz działaniem smartfona. Koreańczycy chwalą się także, iż wraz z nową nakładką udało im się poprawić bezpieczeństwo swoich urządzeń.Testy beta oprogramowania Androida 11 z nakładką One UI 3.0 dla Galaxy Note 10 oraz Note 10+– można się więc spodziewać, że w systemie nie znajdziemy większych błędów. Te zostały wyeliminowane podczas testów.Aby sprawdzić czy aktualizacja jest dostępna na Waszych sprzętach, musicie przejść do ustawień i nacisnąć opcję „Aktualizacja oprogramowania” – po odświeżeniu będzie wiadomo czy jest już ona gotowa do pobrania.Warto pamiętać, iżŹródło: SamMobile / fot. Zana Latif - Unsplash