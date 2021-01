5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #217]

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 5.0 i nowsze

Programming Hub

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / 1,79 zł-1 599,99 zł za element / Android: Zależy od urządzenia

Tennis Stars CCena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / 16,99 zł-99,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Gra o wiele mówiącej nazwie - toczymy pojedynki tenisowe z innymi graczami z całego świata. Twórcy postawili na nieskomplikowaną mechanikę ze sterowaniem za pomocą przeciągnięć jednym palcem po ekranie. Do naszej dyspozycji są różnorodni zawodnicy, lokalizacje i turnieje. Za wygrane mecze otrzymujemy karty, które pomagają w rozwoju naszej postaci.



Całości dopełnia zabawna i kolorowa oprawa graficzna.





Headland Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / 27,99 zł za element / Android: 4.0 i nowsze

Dynamiczna gra przygodowa z trójwymiarową grafiką. Przemierzamy fantastyczny świat, po drodze zbieramy fragmenty układanki, walczymy z wrogami itp. W miarę postępów zdobywamy również coraz lepszą broń. Sterowanie opiera się na wirtualnym dżojstiku, dotknięciach i przeciągnięciach palcem po ekranie.



Za darmo dostępne jest pierwsze 45 minut zabawy. Po wykupieniu pełnej wersji gry rozgrywka szacowana jest na ponad 5 godzin.





To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!



Pozycja dla osób zainteresowanych nauką programowania. Aplikacja oferuje szeroki zestaw interaktywnych materiałów do nauki kodowania w popularnych językach (m.in. Java, Python, C++). Podzielone zostały na kursy i niewielkie lekcje, co ułatwia przyswajanie wiedzy.Dodatkowym atutem jest wbudowany kompilator, dzięki któremu możemy testować zdobytą wiedzę w praktyce. Aplikacja dostępna jest w języku angielskim. Część materiałów wymaga wykupienia subskrypcji