Google wyświetli w wyszukiwarce filmy z TikToka i Instagrama

Ciekawa nowość.

Google zachęci do oglądania TikToków?

Źródło: TechCrunch

Jeśli korzystacie z wyszukiwarki Google, to z pewnością przy przeglądaniu wyników dostrzegliście specjalną sekcję zawierającą powiązane materiały na platformie YouTube. W ten sposób koncern chce nieco ujednolicić swoje usługi i zachęcić użytkowników do spędzania większej ilości czasu na jego platformach.Co ciekawe, część użytkowników zauważyła u siebie drobną zmianę jeśli chodzi o ten sposób promocji treści. W mobilnej wyszukiwarce pojawiła się bowiem. Wygląda na to, że Google dostrzega popularność i wagę tychże platform.Krótkie filmy proponowane przez giganta mają być oczywiście powiązane z wyszukiwanym hasłem. Jest jednak pewien haczyk. Google nie chce, by użytkownicy kliknęli w odnośnik i na tym skończyli korzystanie z usługi. Nawet jeśli macie zainstalowanego TikToka na smartfonie, to. Włączy się on automatycznie w przeglądarce. Podobnie ma się sprawa z Instagramem.Tym samym Google zyska trochę kliknięć i czasu spędzonego przez użytkowników. Brzmi jak dobry plan. Na ten moment funkcja jest dostępna wyłącznie dla bardzo ograniczonej liczby osób i nie wiadomo kiedy (i czy w ogóle) trafi do powszechnego użytku.Redakcja TechCrunch skontaktowała się z rzecznikiem Google. Ten. Nic nie jest więc jeszcze przesądzone. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Źródło: TechCrunch / Foto. pixabay.com (PhotoMIX-Company)